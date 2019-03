Lavoro e Università | quanto pesa la scelta degli studi nelle future retribuzioni

Università : a Milano gara mediazione per preparare studenti a mondo Lavoro : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Al via a Milano la settima edizione della 'Competizione italiana di mediazione', organizzata dalla Camera arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con l'Università Statale di Milano. Oltre 100 gli stu