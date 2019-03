L'Aquila, precipita da sentiero e muore

Un uomo di circa 50 anni è morto dopo essereto da unvicino al santuario della Madonna di Appari nell'no. L'uomo, di cui non si conosce l'identità perché senza documenti,è scivolato battendo violentemente la testa in un passaggio che porta all'eremo nei pressi di una parete rocciosa utilizzata da molti appassionati per arrampicate. Alcune persone che erano nelle vicinanze hanno dato l'allarme: sul posto è giunta la polizia scientifica per i rilievi e il 118 ma l'uomo era già morto.(Di domenica 17 marzo 2019)

