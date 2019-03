L’ambientalista Zuzana Caputova verso la presidenza | disfatta dei sovranisti

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019) Il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia e' stato segnato dalladei movimenti: a uscire vincitrice e' stata l'ambientalista, in prima linea contro la corruzione, che con il 40,55% ha lasciato poco margine al suo concorrente, appoggiato dal governo, Maros Sefcovic che si e' fermato al 18,66%.e' sulla buona strada per diventare la prima presidente donna del Paese. Il messaggio che arriva dalle urne e' molto chiaro: oltre alla pesante astensione (ha votato il 48,74%) l'elettorato ha evitato l'establishment politico, probabilmente condizionato anche dallo scioccante omicidio dello scorso anno del giornalista investigativo, Jan Kuciak, che lavorava su casi di corruzione.Finisce quindi la corsa allaper i partiti anti-migranti, che pure hanno intercettato nel totale il 25% dei voti: il giudice della Corte suprema, ...

