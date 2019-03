La Wierer dopo il successo : 'Dedico la medaglia alle mie compagne' : 'Sono felicissima di essere riuscita a vincere il mio primo titolo mondiale, anche perché di solito i grandi appuntamenti non sono il mio forte. Sono molto contenta di aver trovato tre zeri ...

Mondiali biathlon – Wierer entusiasta dopo l’oro nella mass start : “di solito i grandi appuntamenti non sono il mio forte” : Wierer: “ho vinto perché non avevo aspettative, dedico la medaglia alle mie compagne: mi dispiace non aver potuto gareggiare nella staffetta” La vittoria più bella della carriera nella stagione della consacrazione. Dorothea Wierer si gode l’oro mondiale nella mass start di Oestersund: ecco le sue dichiarazioni. “sono felicissima di essere riuscita a vincere il mio primo titolo mondiale, anche perché di solito i ...

Mondiali Biathlon – Wierer e Hofer sorridenti dopo l’argento : le dichiarazioni degli azzurri : Le dichiarazioni delle azzurre dopo la staffetta single mixed. Wierer: “senza vento ho sparato veloce, l’argento è per la squadra”. Hofer: “al traguardo potevo solo sorridere” Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund. Dorothea Wierer: “sono molto contenta. Sono riuscita a sparare un po’ meglio, veloce e senza pensarci, anche ...

Coppa del Mondo Biathlon – Le parole delle azzurre dopo l’inseguimento : le dichiarazioni di Vottizzi - Wierer e Gontier : Vittozzi: “Destabilizzata dai primi due poligoni, poi ho svoltato in positivo”. Wierer: “Troppi otto errori”. Gontier: “Sbaglio ancora qualcosa”. Le dichiarazioni delle azzurre dopo l’inseguimento nella Coppa del Mondo di Biathlon Qualche errore di troppo e la sensazione di aver potuto fare di meglio, si conclude con un po’ di amaro in bocca la prova dell’inseguimento di ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Anterselva. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi davanti a Dorothea Wierer - risale Thomas Bormolini : Sono ai primi due posti nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, ma sono anche tra le migliori per le statistiche al poligono: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono le migliori al tiro tra le biatlete che hanno sparato oltre 165 colpi (le azzurre, staffette comprese, sono rispettivamente a 272 e 273 tentativi). Tra gli uomini gran bella tappa ad Anterselva per Thomas Bormolini, che ora sfiora l’83% di precisione al ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Ruhpolding. Tutte le statistiche. Dati molto simili per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Sono molto vicine in classifica di Coppa del Mondo di Biathlon: vanno come un treno sugli sci e sono dei cecchini al poligono. Stiamo parlando di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda in classifica generale e nei primissimi posti anche per le percentuali al tiro. La lotta tra le due viene vinta per un soffio da Vittozzi, ma entrambe sono oltre il 90%. In casa Italia però la migliore è Alexia Runggaldier, che beffa di un’inezia ...

