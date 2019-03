La Via della Seta divide M5s e Lega | nuove tensioni nel governo

Salvini : "Via della seta? Prima gli italiani" : Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, è impegnato in queste ore in un tour elettorale nella Basilicata. Il prossimo 24 marzo, infatti, i cittadini lucani saranno chiamati a rinnovare il governo della regione e Salvini sta tenendo una serie di comizi per convincerli a votare Lega. Tanti gli argomenti toccati dal leader del Carroccio, che stamane a Lauria ha Prima fatto alcune promesse elettorali ai lucani, poi è ...

Via della Seta : la Cina vuole l’Europa - ma lo sapevamo già. Basta lacrime di coccodrillo : Con il dibattito aperto sul memorandum sulla Via della Seta (fino a ieri misterioso nei suoi contenuti) stipulato tra Italia e Cina, sono emerse preoccupazioni e si sono sviluppate polemiche non sempre giustificate sulla penetrazione dei mercati italiani – e conseguentemente anche europei – da parte dei prodotti commerciali cinesi. In questo contesto in molti hanno ricordato che i cinesi hanno anche messo le mani, con Cosco ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - al Via i controlli della Finanza : Bollo auto 2018: evasione pagamento, al via i controlli della Finanza controlli Finanza per evasione fiscale Bollo auto 2018: evasione pagamento, al via i controlli della Finanza pagamento Bollo auto, controlli al via È caccia agli evasori del pagamento del Bollo auto, con una stretta soprattutto su chi guida le auto con targa estera; tra le maggiori indiziate senza Bollo auto in regola. controlli della Finanza al via dopo le firme sul ...

Aspettando la visita di Xi Jinping la Via della Seta divide ancora il governo : A pochi giorni dal viaggio in Italia del presidente cinese, a Roma giovedì prossimo,, restano le divisioni tra gli alleati di Lega e M5s

Roma - Via Mario Fani : Conte e Zingaretti ricordano il sequestro Moro e la strage della scorta : sequestro Moro: 41 anni fa a Roma, alle 9,00 del mattino, l'agguato e la strage di Via Mario Fani, a Roma, quartiere Trionfale, ad opera delle Brigate Rosse con il rapimento del Presidente della ...

Via della Seta - Letta : governo sembra un aereo senza guida : La gestione della firma del Memorandum tra il governo italiano e la Cina "mi ha dato la netta impressione di un aereo senza guida, che va un po' dove capita e le risposte sono state date rispetto agli argomenti, mi hanno colpito per la evanescenza. Chi ha deciso? Per fare che? In quale direzione?". L'ha detto Enrico Letta, rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata, durante la presentazione del libro dell'ex premier alla manifestazione "Libri ...

Roma - Via della seta : Moavero legati a pilastro alleanza Usa : Ministro Moavero nulla della tradizionale alleanza, amicizia e vicinanza con gli Usa è messa in discussione con un memorandum o un altro tipo di atto

Nuova Zelanda - il killer aveva inViato alla premier il suo manifesto poco prima della strage : È arrivato in aula in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, e ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. Brenton Harrison Tarrant, l’australiano 28enne accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch, ha anche fatto il saluto dei suprematisti bianchi. L’ufficio della premier Jacinda Ardern ha riferito che pochi minuti prima dell’attacco ...

Nuova Zelanda - il killer aveva inViato alla premier il suo manifesto poco prima della trage : È arrivato in aula in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. E Brenton Harrison Tarrant, l'australiano 28enne accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch, ha anche fatto il saluto dei suprematisti bianchi. L'ufficio della premier Jacinda Ardern ha riferito che pochi minuti prima dell'attacco ...

Via della Seta - i dubbi di Salvini : 'Controllare chi vuole investire in Italia' - Di Maio : 'La Lega mi sorprende' : Significa più crescita, più economia, più sviluppo per le nostre imprese e più lavoro". Quindi una frecciatina all'alleato di governo: " Mi auguro che la Lega - continua il leader del M5s - sia della ...

Via della Seta - Moavero : 'Memorandum con la Cina? Recuperiamo il divario con gli altri Paesi Ue' : Il presidente cinese, Xi Jinping , arriva in Italia "nel quadro di una rivisitazione e ristrutturazione complessiva del rapporto bilaterale tra Italia e Cina , che è una grandissima economia del ...

Moavero a Sky TG24 : 'Via della Seta non pregiudica rapporti con Usa' - : Il ministro degli Esteri, intervistato da Maria Latella: "La sicurezza ha la precedenza sulle opportunità economiche". Il titolare della Farnesina si è detto inoltre meravigliato per il fatto che ci ...

Decretone - Via libera in commissione. Ok pensione di cittadinanza e riscatto della laurea agevolato anche per gli over 45 : Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno chiuso nella notte tra venerdì e sabato l'esame degli emendamenti al Decretone su reddito e pensioni e dato mandato al relatore per portare il ...