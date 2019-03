La Roma frena e cade | la Spal vola con Fares e Petagna

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019) Unadeterminata supera unacon poche idee per 2-1 a Ferrara, grazie ai gol disu calcio di rigore. A nulla è servito il gol su penalty di Perotti. Lacercava punti pesanti per proseguire l'inseguimento al 4° posto, visto il derby di Milano di domani, ma trova la sua bestia nera quest'anno e perde anche in trasferta dopo il ko dell'Olimpico, seconda volta nella sua storia. Per Ranieri dopo il successo con l'Empoli arriva la prima sconfitta.La squadra di Semplici si porta così a 26 punti, mentre laresta ferma a 47. Per l'occasione Ranieri ritrova Fazio e Dzeko, dopo il turno di stop, e restituiva loro una maglia da titolari. In difesa senza gli esterni Florenzi, squalificato, e Kolarov, infortunato, trova spazio dal 1' Karsdorp, che vince il ballottaggio con Santon, mentre a sinistra viene dirottato Jesus. Zaniolo, non al meglio per un problema al ...

