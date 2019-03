La ricetta del giorno | Taralli dolci

Macarons : ricetta originale francese e calorie per la festa della donna : Macarons: ricetta originale francese e calorie per la festa della donna ricetta originale Macarons Di certo, la maggioranza di voi avrà avuto modo di soffermarsi fuori da qualche vetrina di pasticceria per ammirare i Macarons. Per chi invece non avesse avuto tale tentazione, mi spiego meglio. Sono dei pasticcini francesi, molto chic, che potete trovare nelle loro varie colorazioni pastello non più solo in Francia, ma in gran parte del mondo. ...

La colomba pasquale - la ricetta del tradizionale dolce del giorno di Pasqua : Assieme alla pastiera napoletana, la colomba Pasquale è il dessert più gradito il giorno di Pasqua dopo il tradizionale pranzo assieme ai familiari. Questo dolce ha origini molto antiche che risalgono alla Pasqua del 572, quando fu offerto dai Pavesi al re Longobardo Alboino in segno di sottomissione. Oltre alla versione classica, molti apprezzano anche la versione farcita. Anche se tanti, per questioni di praticità, preferiscono acquistarla, la ...

Cheesecake con philadelphia e Nutella : ricetta e calorie : Cheesecake con philadelphia e Nutella: ricetta e calorie La Cheesecake è un dolce bello, goloso che si presta a qualsiasi tipo di personalizzazione. La versione con la Nutella è perfetta con l’avvicinarsi della giornate calde. Si tratta di un dolce dal successo assicurato! Ecco qui gli ingredienti della Cheesecake: Per fare la base della Cheesecake (circa 24 cm) avrete bisogno di 180 grammi di biscotti Digestive e di 80 grammi di ...

ricetta delle melanzane a funghetto al pomodoro : Ricetta delle melanzane a funghetto al pomodoro La Ricetta delle melanzane a funghetto al pomodoro è golosa e facile da preparare! Demonizzata in antichità la melanzana è uno degli ortaggi più amati dalla città di Napoli. Che siano preparate con l’aggiunta di pomodoro o senza di esso, le melanzane a funghetto, o “Mulignane a fungitiello”, sono un contorno tipico napoletano da accompagnare a carni in umido o anche a formaggi freschi per un goloso ...

Napoli. La ricetta delle zeppole di San Giuseppe. ricetta passo passo con foto : La zeppola è una frittella tipica del giorno di San Giuseppe. Fritta o al forno è una delizia napoletana facile da fare anche in casa. La Ricetta delle zeppole di San Giuseppe Ingredienti per 6/8 persone: -confettura di amarene o amarene sciroppate -Olio per friggere Per la pasta: -6 uova -300 gr. di farina -150 gr. di burro -1/2 litro di acqua -zucchero a velo Per la crema pasticcera: -50 cl. di latte -2 uova -100 gr. di zucchero -80 gr. di ...

Migliaccio della nonna con bimby e senza ricotta. La ricetta napoletana : Migliaccio della nonna con bimby e senza ricotta. La ricetta napoletana ricetta Migliaccio napoletano In occasione del Martedì Grasso, per gli amanti della cucina e, in particolare, dei dolci, torna utile una ricetta semplice: il Migliaccio. Si tratta di un dolce tipico della tradizione napoletana che, ancora oggi, si usa preparare in occasione del Carnevale e della Pasqua. In realtà il Migliaccio non esiste solo nella tradizione napoletana. ...

ricetta scaloppine ai funghi : il sapore del bosco accompagnato dalla tenera carne : Le scaloppine ai funghi rappresentano un secondo piatto gustoso e facile da preparare, perfetto da servire sia per un'occasione speciale che in modo giornaliero. Il gusto aromatico dei funghi insaporisce la carne, sprigionando una salsina cremosa, delicata e saporita. La Ricetta quindi è 'completa' poiché abbina sia il secondo piatto che il contorno, soddisfacendo la voglia di mangiare qualcosa di gustoso e non eccessivamente pesante. ...

Festa della donna : La semplice ricetta della Torta Mimosa : La ricetta della Torta Mimosa La Torta Mimosa si realizza in occasione della Festa delle donne, con la scelta della Mimosa come fiore simbolo di questa Festa. Essendo un fiore velenoso, la Mimosa non può essere ingerita e quindi utilizzata come ingrediente, così si scelse di riprodurre le sembianze di questo bellissimo fiore con un pan di Spagna tagliato a pezzetti o sbriciolato, con cui cospargere la superficie della Torta. Ingredienti per 8 ...