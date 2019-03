La regina nella disputa tra le duchesse | Harry e Meghan lasciano Kensington

MotoGp – Pecco - dove guardi? L’esilarante ‘gaffe’ di Bagnaia nella foto ufficiale della categoria regina : L’esilarante scatto di gruppo diventa virale: la simpatica ‘gaffe’ di Pecco Bagnaia nel suo primo giorno da pilota di MotoGp E’ tutto pronto sul circuito di Losail per le qualifiche del primo appuntamento stagionale. A breve si disputeranno le qualifiche della MotoGp del Gp del Qatar, ma intanto sui social impazza una esilarante foto che riguarda l’esordiente Pecco Bagnaia. Sui social sta diventando virale uno ...

Juve regina d’Europa - 4 squadre nella top 20 del continente : ecco la classifica : La Serie A non è poi così tanto da buttare. A dispetto di chi afferma che il campionato italiano abbia perso appeal rispetto agli altri tornei più importanti d’Europa, ecco uscire fuori una sorta di classifica globale che racchiude la media punti conquistata sinora da ogni squadra delle cinque maggiori leghe del continente. Al primo posto un’italiana, tra le top 20 anche quattro squadre della nostra penisola. A comandare ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour Doha 2019 : nella gara regina quinto Alberto Zorzi - 21° Emanuele Gaudiano : Mostra grande costanza di rendimento ma ancora una volta non riesce a salire sul podio Alberto Zorzi nel Longines Global Champions Tour 2019: nella prima tappa del circuito internazionale di Equitazione, terminata oggi a Doha, in Qatar, nella principale gara della manifestazione del salto ostacoli erano in pista 33 binomi in una competizione programmata su percorso base con seguente jump-off, e l’azzurro è giunto quinto dopo il doppio ...

Ciclismo - Tour du Haut-Var – Doppietta per Pinot : vittoria nella tappa regina e trionfo in classifica generale : Thibaut Pinot trionfa nella tappa regina del Tour du Haut-Var 2019: il francese si aggiudica anche la classifica generale Doppietta straordinaria per Thibaut Pinot! Il ciclista della Groupama-FDJ conquista la tappa regina del Tour du Haut-Var 2019 imponendosi sul Mont Faron con una prestazione strepitosa che gli vale anche il successo in classifica generale. Secondo posto di tappa e in classifica per Romain Bardet dell’Ag2r La ...

NEFERTARI/ Video - nella tomba della regina egizia - Freedom - : Per l'ultima puntata della stagione di Freedom - oltre il confine, Roberto Giacobbo porterà il pubblico nella tomba della regina egizia NEFERTARI.

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Adam Yates batte Alejandro Valverde nella tappa regina - Ion Izagirre nuovo leader : Il britannico Adam Yates si impone nella tappa regina della Volta a la Comunitat Valenciana 2019. Il capitano della Mitchelton-Scott ha fatto valere la sua esplosività sull’arrivo in salita di Ermita Santa Llúcia, riuscendo a battere il campione del mondo Alejandro Valverde. Il nuovo leader della generale è lo spagnolo Ion Izagirre, quarto sul traguardo odierno. La fuga di giornata è formata da tre corridori: Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni si addormenta in diretta. La regina del programma colpisce ancora : ecco perché i social la amano : Studio di Ora mai più, sabato notte. Amadeus: “Ornella, devi votare per Pecora”. Vanoni, aprendo gli occhi e con la voce appena rotta: “Te l’avevo detto che prima o poi mi sarei addormentata”. Amadeus: “Ma dovresti dare il voto” Vanoni: “Dallo tu (rivolgendosi a Toto Cutugno)” A quel punto, appurato che la Regina Ornella si era effettivamente assopita, Toto dà un otto all’esibizione di ...

F1 - che investitura per Mick Schumacher : “destinato a correre nella classe regina con la Ferrari” : Mick Schumacher ha una grossa responsabilità sulle spalle, il suo cognome pesante e la voglia di gareggiare in Formula 1, alimentano i confronti col padre Il presidente della Federazione automobilistica tedesca, Hans-Joachim Stuck, vede Mick Schumacher in cammino per un debutto in Formula 1. “Piano piano inizio a credere che possa prendere forma che un altro Schumacher corra nella classe regina, sarebbe fantastico per il motorsport ...

Supergigante a Cortina : Mikaela Shiffrin nuova regina nella classifica della coppa del mondo : Mancherà a tutta la coppa del mondo perché un gran personaggio. Un'atleta di altissimo livello. Io volevo essere qui nella sua ultima gara a Cortina, per questo le ho regalato i fiori, ma la ...