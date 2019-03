La promessa di Salvini sulla flat tax | Nel 2019 anche ai lavoratori dipendenti

Lo show e la promessa di Matteo Salvini in Basilicata : Piazze così gremite in Basilicata, solo qualche anno fa la Lega se le sarebbe sognate. "Se fossi venuto qui tre anni fa per un comizio in questo parco, sarei stato io solo con l'altalena", ammette Matteo Salvini davanti alla platea che numerosa gli batte le mani a Lauria, in casa dei "Pittella brothers", da dove il vice premier ha avviato stamane il tour, il secondo in poco meno di sette giorni, tra i comuni della Lucania, storica ...