La Lega rilancia la flat tax per le famiglie : Ma di fatto su questo fronte, quello delle misure che possono dare un segnale chiaro per la crescita dell'economia e dare fiato alle tasche delle famiglie, arriva sul Corriere un sondaggio ...

La Lega rilancia la carta della flat tax : aliquota unica al 15% sul reddito familiare : Le elezioni europee non si vinceranno solo sui temi dell’immigrazione, del sovranismo, dell’identità nazionale, dei nuovi equilibri politici a Bruxelles. Gli slogan sulla nuova Europa con meno finanza e burocrazia, più lavoro e sicurezza potrebbero non bastare a Matteo Salvini per confermare quel 33-35% previsto dai sondaggi di cui lui diffida semp...

La Lega rilancia la carta della flat tax : aliquota unica al 15% sul reddito familiare : Le elezioni europee non si vinceranno solo sui temi dell'immigrazione, del sovranismo, dell'identità nazionale, dei nuovi equilibri politici a Bruxelles. Gli slogan sulla nuova Europa con meno finanza ...

ESCLUSIVA Sen. Garavini - PD - : "Tav? Lega e 'Cinque Stelle' non fanno niente per rilanciare l'economia. Il centrosinistra tutt'altro che ... : La politica del sussidio, oltre a sfasciare i nostri conti pubblici, non rispetta la dignità dell'essere umano, che in questo modo viene costretto a dipendere dallo Stato. E questo rapporto di ...

ESCLUSIVA Sen. Garavini - PD - : "Tav? Lega e 'Cinque Stelle' non fanno niente per rilanciare l'economia. Il centrosinistra tutt'altro che moribondo" : E Lega e 'Cinque Stelle' che cosa fanno per rilanciare l'economia? niente. Anzi, la affossano ulteriormente bloccando i cantieri di tutte le grandi opere. Conte si dice dubbioso perché è un modo per ...

Flat tax : Lega rilancia aliquota Irpef unica al 20% : Con la prossima legge di bilancio tutte le risorse disponibili devono essere impegnate nell'abbassamento delle imposte che sono la premessa necessaria per una autentica ripresa dell'economia. Da qui ...

Tav - Lega rilancia : 'Nessuno stop ma il progetto si può rivedere'. M5s : 'Non è tra le priorità' : Continuano le tensioni tra Lega e cinquestelle sul progetto della Torino-Lione. Salvini rilancia il referendum proposto dal governatore del Piemonte Chiamparino

Lega rilancia flat tax - finanziata con 80 euro e rincaro Iva : Nonostante l'onere di un'economia in rallentamento rispetto alle previsioni e un bagaglio di 52 miliardi di clausole di salvaguardia fra 2020 e 2021, la Lega torna a battere nella direzione della flat tax . "L'Italia ha ...

Basket - EuroLega 2019 : terzo successo consecutivo per Milano! L’Olimpia supera il Darussafaka e si rilancia nella corsa playoff : Vittoria sofferta ma fondamentale per Milano nella 22a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione di Simone Pianigiani ha sconfitto con il punteggio di 90-78 la squadra turca del Darussafaka al termine di un incontro reso ancora più complicato dalle tante assenze. L’Olimpia ha fatto la differenza nella prima parte dell’ultimo quarto, trovando l’allungo decisivo grazie al tiro da tre punti. Terza vittoria ...

Tav : Lega rilancia strada referendum - "altrimenti M5s sotto in Aula" : "E' una posizione ideologica, non politica", spiega un 'big' del partito di via Bellerio. Motivo per cui - sottolinea la stessa fonte - è necessario rilanciare la soluzione del referendum. Poi si va ...