La Lega allarga la flat tax Il Mef frena | Costa troppo

F35 - si allarga il divario tra M5S- Lega . Moavero : “Mantenere impegni assunti”. Grillini insistono su riduzione di spesa : Palazzo Chigi aveva diramato un comunicato dopo il vertice tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: il conto degli F35 ordinati l’anno scorso si paga, ma per il resto si vedrà. Ma ecco a fare da sponda a Matteo Salvini nel nuovo strappo tra alleati di governo è stato il ministro degli Esteri Enzo Moavero . “Il mio parere è che gli impegni presi vadano mantenuti” ha detto Moavero rispondendo, durante ...

L'autonomia allargata oggi al Cdm. La Lega spinge - regioni del sud in allarme : A Palazzo Chigi il dossier per ampliare i poteri in materia economica di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il governatore campano De Luca e quello della Puglia Emiliano annunciano battaglia