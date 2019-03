La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio dopo il documentario sul

Paris Jackson «tenta suicidio». figlia di Michael ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson , la Figlia di 21 anni di Michael Jackson , ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles . Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando...

La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio? Paris furiosa sbotta sui social : “Bugiardi” : La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio? No, stando alla reazione della giovane Paris che non ha atteso tempo per scagliarsi contro TMZ che per primo aveva rilasciato la notizia secondo la quale sarebbe stata trasportata in ospedale dopo delle serie ferite da taglio. Sempre secondo TMZ, Paris Jackson non avrebbe retto alle emozioni negative generate da Leaving Neverland, documentario nel quale si torna sull'argomento delle accuse ...