La figlia di Al Bano Cristel Carrisi racconta di essere incinta

Romina Power ricorda la figlia scomparsa su Instagram. La Lecciso difende Al Bano : Romina Power ha pubblicato sul suo profilo Instagram una vecchia foto che la ritrae con la figlia Ylenia Carrisi. La ragazza, che oggi avrebbe 49 anni, è scomparsa nel nulla il 31 dicembre 1993 a New Orleans. Romina non si è mai rassegnata all’idea che la figlia possa essere morta e continua a sperare. Lei accompagna lo scatto con un semplice commento: “ricordando….”. E i tanti fan si stringono attorno a lei. La scorsa ...

Cristel Carrisi di nuovo incinta - fiocco rosa per la figlia di Al Bano e Romina : fiocco rosa per la tribù dei Carrisi. Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è incinta di 3 mesi. La donna aspetta il suo secondo figlio a soli 9 mesi dalla nascita del primogenito Kai venuto alla luce nel maggio 2018. Queste le parole della giovane mamma: “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor ...

Rubano l'auto di una donna : dentro c'è la figlia di 11 mesi : E' successo nei pressi di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti). Dopo l'allarme della mamma gli agenti hanno impiegato un'ora...

55 Passi nel sole - Al Bano e Romina dedicano uno spazio del loro show alla figlia scomparsa. La sorella Cristel piange : 55 Passi nel sole, il nuovo show con Al Bano e Romina Power in onda su Canale 5, ha deciso di dedicare uno spazio a Ylenia Carrisi, scomparsa il 1 gennaio 1994 a New Orleans. Nonostante il mancato ritrovamento del corpo, la ragazza è stata dichiarata morta nel 2004 su richiesta del cantante di Cellino San Marco. I due genitori, in compagnia di Lino Banfi, leggono la poesia ‘I vostri figli’ di Khail Gibran, poi la parola passa alla ...

CRISTEL CARRISI - figlia DI AL BANO E ROMINA/ "Ricordo gli occhi di mio padre a Sanremo. Vidi il fuoco" : CRISTEL CARRISI sarà la conduttrice di '55 passi Nel Sole', lo show evento di Al BANO e ROMINA Power trasmesso in esclusiva su Canale 5