La Carige Rari Nantes Savona pareggia a Roma

Carige - la Camera approva il decreto : Pd e Fi votano con la maggioranza M5s-Lega. Fdi unico contrario : “Fanno come Renzi” : La Camera ha approvato il decreto legge su Carige. Il testo ha ricevuto il sì non solo dei partiti di maggioranza, ma anche dalle principali forze politiche di opposizione, Pd e Forza Italia. I favorevoli sono stati 461, con 27 no e due astenuti. Contro il provvedimento, che ora passa al Senato, hanno votato solo i deputati di Fratelli d’Italia. Rispetto al decreto approvato da Palazzo Chigi, la commissione Finanze di Montecitorio ha ...