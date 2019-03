Kakà pronto al derby | “vince il Milan | ma niente paragoni con Paquetà”

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019)sa bene che questa sera ildovrà affrontare una gara delicata contro l’Inter, ma il brasiliano è molto fiducioso “Stasera vince il. Segnano Piatek e Paquetà“. Esordisce così il rossoneroparlando deldi questa sera tra il suoe l’Inter di Spalletti. L’ex calciatore ha parlato del suo compagno ai tempi delGennaro Gattuso, il quale adesso è al timone della squadra con ottimi risultati: “Mi piace moltissimo e si è visto nei momenti difficili. Rino ha il Dna rossonero e se torna in Champions League è perfetto. Il club? Sta tornando in alto, ci vorrà tempo ma Maldini e Leo stanno lavorando bene. La squadra sta crescendo con una spesa molto relativa, i bilanci migliorano. È importante tornare in salute economicamente“.Infine la chiosa su Piatek e Paquetà, spesso accostato proprio a: ...

comorello : @jeschiralli @giuseppeimpelli Ho visto samuel correre dietro a kaka col crociato rotto,ibra pregare il Mancio di po… -