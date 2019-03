Juventus | Calciopoli | sentenza respinge richiesta di risarcimento del Bologna nel 2005

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Arrivano clamorose indiscrezioni da uno dei maggiori quotidiani nazionali, ovvero 'Il Fatto Quotidiano', diretto da Marco Travaglio. Sembra infatti che la Corte Civile di Napoli potrebbe riaprire una parentesi associata ad una pagina brutta del nostro calcio, ovvero, che determinò una decisione epocale, quella della cancellazione di due scudetti e la Serie B per laguidata in quegli anni dalla Triade Bettega, Giraudo e Moggi. I giudici avrebbero rifiutato di concedere ilalla società Victoria 2000, all'epoca socio unico delche nelretrocesse in Serie B. Quell'anno laera guidata proprio dalla Triade.Il presidente delchiese ilper la retrocessione della sua squadra Ai lettori potrebbe stupire quest'associazione frama è motivata dal fatto che Gazzoni Frascara, il presidente delin ...

Pimpinella1928 : RT @giampdisan: @MassMarianella Da notare la scomparsa fra i top club della Juventus dal 2006 al 2012. Ci ha messo sei anni a riprendersi d… - giampdisan : @MassMarianella Da notare la scomparsa fra i top club della Juventus dal 2006 al 2012. Ci ha messo sei anni a ripre… - David_one72 : Interisti con ha memoria corta -