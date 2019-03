Juve | sfida a due big spagnole per un gioiello del Benfica

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Nedved : “Juve-Ajax sfida bellissima. Squalifica CR7? Ecco cosa dico” : Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di “SkySport” al termine del sorteggio di Champions League, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo avversario bianconero. L’Ajax sarà pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nel match contro il Real Madrid. Leggi anche: Ajax-Juventus, Ecco la potenziale rivale in semifinale Nedved: […] More

De Laurentiis sfida la Juve : “Grande partita ieri - ma vi svelo il mio sogno” : DE Laurentiis – Juventus-Atletico è sulla bocca di tutti. La grande prestazione dei bianconeri è rimasta negli occhi di mezza Europa. In Italia molti “nemici” bianconeri ne hanno parlato, tra cui il presidente del Napoli, che però non si scompone. Aurelio De Laurentiis, ha parlato in vista della partita di Europa League contro il Salisburgo, elogiando […] More

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

La Juve sogna la “remuntada” : la sfida all’Atletico Madrid su Sky : La grande notte attesa da tutti i tifosi della Juventus è finalmente arrivata: questa sera i bianconeri affrontano l’Atletico Madrid in un’Allianz Stadium esaurito desideroso di proseguire il cammino in Champions League e riportare a Torino un trofeo che manca ormai dal 1996. A dare coraggio a Chiellini e compagni c’è la presenza di uno […] L'articolo La Juve sogna la “remuntada”: la sfida all’Atletico ...

Calciomercato Juventus - Paratici sfida il Barça : nuovo colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – Lo seguono Juventus e Napoli, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni anche del Barcellona, ma per strapparlo al Lille servirà un esborso economico milionario: lui è Nicolas Pépé, 23 anni, esterno autentica rivelazione della Ligue 1 con i suoi 17 gol e 10 assist. Leggi anche: Juventus Atletico Madrid streaming, ecco dove e come vedere […] More

Juventus nervosa in Borsa aspettando la sfida con l'Atletico : Giornata no per la Juventus , che mostra una perdita del 2,39% in Borsa, avvertendo la tensione pre partita. Stasera si giocherà la partita chiave per la Champions League contro l'Atletico Madrid, una ...

Speciale Juve : la sfida con l'Atletico Madrid che vale la Champions League : Non vuole definirla partita dell'anno, Massimiliano Allegri: 'E' un ottavo di Champions. Se fosse la partita dell'anno, saremmo rovinati...'. Ma è indubbio che il secondo round contro l'Atletico ...

Allegri sfida l'Atletico Madrid : 'La Juve può ribaltare il risultato' : INVIATO A TORINO - Massimiliano Allegri non perde la bussola. La gara di domani sarà importante, ma il tecnico Juventino non l'ha caricata di eccessiva pressione né ha voluto sentir parlare di ...

Juve-Atletico - le chiavi tattiche della sfida : Nel corso degli ultimi mesi i problemi della Juventus sono emersi in maniera sempre più chiara. La Juve è diventata una squadra più insicura, sempre più incapace di determinare il contesto per gli ...

Juventus - Ronaldo sfida l’Atletico : “all’andata non ci aspettavamo di perdere - faremo di tutto per eliminarli” : Interrogato a Juventus TV, il campione portoghese si è soffermato sul match con l’Atletico Madrid in programma martedì allo Stadium La notte più importante della stagione della Juventus si avvicina, gli uomini di Allegri attendono martedì allo Stadium l’Atletico Madrid per provare a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. ALFREDO FALCONE Il 2-0 dell’andata obbliga i bianconeri ad esporsi, ma con un ...

Juventus - la probabile formazione per la sfida con l'Atletico : Partiamo da una tentazione, perchè di quello si tratta. Moise Kean per quello che ha fatto contro l'Udinese, per come lo ha fatto, per quella sensazione forte di essere persona senza pressione a ...

Juve-Atletico - Szczesny sfida i Colchoneros “Ci crediamo. CR7 è sempre..” : Szczesny – Juve-Atletico è già iniziata. Tra dichiarazioni, conferenze e messaggi social, il mondo Juve si prepara al match chiave della stagione. I primi a crederci sono gli stessi calciatori, come specificato da Szczesny che, intervistato da Sky Sport, ha parlato della sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Leggi anche: Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni, rivoluzione totale di […] More

Atletico Madrid - si ferma Godin : a rischio la sfida con la Juventus : Il difensore uruguaiano si è fermato ieri in allenamento a causa di un infortunio al quadricipite della gamba destra. A rischio la sua presenza allo ”Stadium”.Brutta tegola per l’Atletico Madrid, alla vigilia del mini derby contro il Leganés: Diego Godin rischia di saltare la trasferta di Torino contro la Juventus a causa di un infortunio.Il difensore, ieri pomeriggio, ha dovuto abbandonare l’allenamento a causa di un ...