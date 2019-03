Juve | male mentalità e Perin Prandelli | cambi decisivi

Simeone : 'La Juve ci ha fatto male e ha meritato di passare il turno' : La Juventus ha conquistato l'accesso ai quarti di finale, battendo per 3-0 l'Atletico Madrid, il quale forte del bottino del 2-0 maturato al Wanda Metropolitano era convinto di poter passare il turno. I Rojiblancos sono usciti dall'Allianz Stadium con le ossa rotte ed ora l'allenatore Diego Pablo Simeone, durante la conferenza di vigilia per la sfida con l'Athletic Bilbao, ha ammesso le sue responsabilità per l'eliminazione dal massimo torneo ...

Atletico Madrid - l’ammissione di Simeone : “la Juventus ci ha fatto male - ma bisogna reagire” : Nel corso della conferenza stampa in vista del match con il Bilbao, il Cholo è tornato a parlare della sconfitta con la Juventus La conferenza stampa di vigilia del match con l’Athletic Bilbao è servita a Simeone per tornare a parlare del ko con la Juventus, costato l’eliminazione dalla Champions League. MONTEFORTE / AFP L’allenatore dell’Atletico Madrid non si è nascosto, assumendosi le proprie responsabilità e ...

Icardi : “sto male” e nel frattempo mette like alla Juventus… : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, il club nerazzurro non sta attraversando un buon momento in campionato e rischia clamorosamente di ritrovarsi fuori dalla Champions League, in più deve fare i conti con il caso Icardi. Dopo la decisione di togliere la fascia da capitano ed affidarla al portiere Handanovic è nata la rottura definitiva con il calciatore che ha deciso di non scendere più in campo, al momento non ci ...

Ecco perché Napoli-Juventus non sarà mai una sfida normale : Nel momento in cui l?arbitro Rocchi ha tirato fuori il secondo cartellino rosso e ha espulso Pjanic è cominciata la partita del Napoli. Dieci contro dieci, finalmente ad armi pari,...

Juve - Allegri felice - ma critico : "Male nella ripresa e dovevo togliere Pjanic" : Max Allegri vede lo scudetto vicinissimo, ma non risparmia qualche frecciatina a se stesso e alla sua Juve dopo la vittoria di Napoli ."Ci siamo addormentati nella ripresa: dovevo togliere Pjanic a ...

Chiarello infiamma Napoli-Juve : “Giocano male - fuori Italia solo ceffoni” : Napoli-Juve : Il giornalista Umberto Chiarello, tifosissimo del Napoli e voce storica di Canale21, ha infiammato il pre-partita di Napoli-Juventus con le sue dichiarazioni sui bianconeri. Napoli-Juve, le parole di Chiarello “Si sono sprecati due punti col Chievo ed almeno due con Torino e Fiorentina, sono almeno quattro, e con almeno il punto con l’Inter […] More

Napoli-Juventus - De Laurentiis surriscalda l’ambiente : “con i bianconeri pensar male è inevitabile…” : Si avvicina sempre di più il big match di giornata tra Napoli e Juventus, il presidente De Laurentiis infiamma l’ambiente con alcune dichiarazioni al ‘Corriere dello Sport’: “Napoli e Juventus sono i club che sono riusciti a rianimarsi dopo gli sconquassi del passato, il fallimento per noi e Calciopoli per loro. Si possono considerare due regine europee da fare invidia ad altre nazioni. Siamo l’espressione di ...

Juve - Allegri : addio ai social? Una cosa normale : "Trovo normale essere entrato sui social, altrettanto uscirne. Questo è un problema?". Massimiliano Allegri spiega così il suo addio ai social network alla vigilia della trasferta di campionato contro ...

Juventus - Allegri : 'Social? Uscirne è normale. Ma le reazioni post Atletico...' : Vigilia del big match Napoli-Juventus, parla l'allenatore bianconero Allegri che prende subito di petto la questione che ha tenuto banco durante la settimana: 'Non sono mai stato un grande seguace di ...

Juventus - Allegri : ''L'addio ai social? Una scelta normale - sorpreso dal clamore'' : TORINO - 'Non sono mai stato un grande seguace dei social, la trovo una cosa normale lasciarli. Come ci sono entrato, ne sono uscito. Mi ha meravigliato tutto questo clamore, il chiedersi cosa c'era ...