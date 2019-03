Juve | Douglas Costa | ' Avevo dubbi su Ronaldo | con lui possiamo scrivere la storia'

Juventus - contro il Genoa non convocati Ronaldo e Douglas Costa : SEGUI LIVE Genoa-Juventus La cronaca Classifica Serie A Tutto sulla Juventus Serie A Juventus Ronaldo Douglas Costa Genoa Allegri Mandzukic Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Mercato Juventus - Douglas Costa via? Il sostituto lo porta Kean : Mercato Juventus -Non solo Cristiano Ronaldo, dominatore indiscusso delle scene dopo la tripletta di ieri contro l’Atletico Madrid. Gli ottavi di finale di Champions League hanno messo in mostra diversi talenti cristallini pronti a compiere un ulteriore passo in carriera. Le prime pagine vanno ovviamente ai calciatori dell’Ajax, autori di una vera e propria intesa sul campo […] More

Juventus - anche Douglas Costa fa "los huevos" : Visualizza questo post su Instagram #j#juve#Juventus#sport#calcio#football#altleticomadrid#italy#italia#torino#blackandwhite#biancoenero#finoallafine#championsleague#madrid#spagna#instagram#instalike ...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo segna il rigore e Douglas Costa imita Simeone : la “sobria” esultanza verso il Cholo : Cristiano Ronaldo segna il terzo gol contro l’Atletico Madrid, su rigore, e i giocatori juventini, sugli spalti, si sono scatenati. Più di tutti, Douglas Costa che, in direzione della panchina di Diego Simeone, ha simulato il gesto fatto dall’allenatore nella partita di andata e che aveva suscitato diverse polemiche.

Juve - Allegri : "Douglas Costa non ci sarà. Vincere darebbe una bella spinta" : Massimiliano Allegri. Ansa Dev'essere destino che alla vigilia delle gare con l'Atletico ci sia sempre qualche intoppo e che le conferenze stampa di Massimiliano Allegri diventino un bollettino medico:...

Juve - problema per Allegri : si ferma Douglas Costa : TORINO - Nuovo guaio fisico per Douglas Costa . L'attaccante brasiliano si è fatto male nell'allenamento di oggi pomeriggio alla Continassa e non ci sarà domani contro l' Atletico . Lo ha annunciato ...

Champions : Juve - Douglas Costa ancora ko : ANSA, - TORINO, 11 MAR - Nuovo guaio fisico per Douglas Costa. L'attaccante brasiliano si è fatto male nell'allenamento di oggi pomeriggio alla Continassa e non ci sarà domani contro l'Atletico.- Lo ...

Juve - Allegri : 'Douglas Costa ko. No ai 4 attaccanti' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid: 'Qualche goccia manca, ci dispiace che Douglas Costa non ci sia perché oggi si è di nuovo fatto male . Domani bisogna andare a mille. Quattro ...

Juventus - Douglas Costa out contro l’Atletico : infortunio per il brasiliano durante l’allenamento : Douglas Costa non prenderà parte al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid: il calciatore si è infortunato durante l’allenamento Alla vigilia match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid arriva una tegola per i bianconeri. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti annunciato l’infortunio di Douglas Costa. Una ...

Juve - il piano di Allegri per Douglas Costa : Douglas Costa è pronto a scattare verso l' Atlético Madrid . Come scrive La Gazzetta dello Sport , Max Allegri vede il brasiliano come arma in più per tendere l'agguato ai Colchoneros , con Arias e Juanfran bersagli privilegiati per le scorribande dell'ex Bayern. Probabile il suo utilizzo a ...

Juventus : si tenta di recuperare Douglas Costa per la gara con l'Atletico : Mancano ormai pochissimi giorni alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 12 marzo contro l'Atletico di Madrid. Per la Juventus si tratta di una sfida decisiva. E, vista anche la clamorosa eliminazione della Roma contro il Porto di ieri sera, assume un significato particolare per tutto il calcio italiano. Ecco perché alla Continassa si starebbe cercando di mettere insieme la squadra più competitiva possibile. Andando ...

Juve verso l'Atletico : Dybala sì - Douglas Costa spera : TORINO - A dispetto della partita che attende la Juventus tra cinque giorni, il clima in casa bianconera è assolutamente sereno. Lo dimostrano i tanti selfie che i giocatori hanno scattato ieri al ...

Juventus : Khedira svolge allenamenti personalizzati - pessimismo per Douglas Costa : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo un giorno di riposo. Oggi, al JTC si è rivisto Sami Khedira che sta meglio e presto potrebbe tornare in campo. Il tedesco, come ha comunicato il club bianconero, ha svolto una visita cardiologica dalla quale si è evinta una buona evoluzione clinica. Khedira svolgerà anche una serie di allenamenti personalizzati e la prognosi è di circa un mese che va calcolato dalla data ...

Calciomercato - pazza idea Juventus : offerto Douglas Costa per avere Pogba : Juventus scatenata sul mercato in vista della prossima estate che si prospetta essere caldissima: Pogba sulla via del ritorno? La Juventus vuole rafforzarsi ancora. I bianconeri hanno una delle rose più forti d’Europa, ma rischiano l’eliminazione prematura dopo il 2-0 in favore dell’Atletico Madrid in Champions League. La società sta dunque pensando alle novità da apportare nella prossima stagione per crescere ancora e ...