Italia-Francia rugby femminile | Sei Nazioni 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Conor O’Shea : “E’ davvero incredibile pensare che abbiamo perso la partita” : L’Italia è stata sconfitta in casa nell’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby: la Francia si è imposta per 14-25 al termine di una gara che fino alla fine poteva anche essere risolta in proprio favore dagli azzurri. A fine gara hanno parlato al sito federale il CT, Conor O’Shea, ed il capitano, Sergio Parisse. Il CT dell’Italia Conor O’Shea ha dichiarato: “E’ davvero incredibile pensare che abbiamo perso la ...

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Le pagelle della sfida : gran chiusura per Sergio Parisse : L’Italia viene battuta in casa anche dalla Francia al termine dell’ultima sfida del Sei Nazioni di rugby: a Roma finisce 14-25 una partita a lungo in bilico e che poteva essere conquistata anche dagli azzurri. Di seguito le pagelle dell’incontro. Sergio Parisse (Italia), 10: prendetelo ad esempio. Man of the match in quella che è stata probabilmente la sua ultima partita all’Olimpico. E non è stato un contentino, bensì un ...

VIDEO Sei Nazioni 2019 - Italia-Francia 14-25. Highlights della quinta giornata del torneo : L’Italia è stata sconfitta in casa dalla Francia per 14-25 nell’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby. Non basta agli azzurri un gran cuore, arriva soltanto la meta di Tebaldi, che non basta per prendere neppure il bonus difensivo, dato che nel finale i transalpini, in 14 contro 15 riescono ad allungare oltre i 7 punti di margine. Di seguito le immagini del match. Highlights Italia-Francia 14-25 SHOW PREPARTITA #ITAvFRA: SI ...

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Gran cuore degli azzurri - ma vincono i transalpini : La Francia passa 14-25 a Roma nell’ultima gara del Sei Nazioni di rugby: nonostante un Gran cuore gli azzurri sono costretti a cedere e non trovano neppure il punto di bonus difensivo a causa di una meta subita nel finale quando i nostri erano addirittura in superiorità numerica. Il torneo termina col Cucchiaio di Legno e con lo 0 in classifica. Nel primo tempo inizia bene l’Italia, che mette punti in carniere con due piazzati di ...

