Irish Film Festa 2019 | il programma | a Roma dal 27 al 31 Marzo

(Di domenica 17 marzo 2019)Tona a, presso la Casa del Cinema, l', la ormai tradizionale rassegna dedicata al cinema irlandese diretta da Susanna Pellis e giunta alla 12esima edizione. Le chicche di quest'anno sono la presenza del grande attore John Lynch (Best, The Fall, Tin Star) in qualità di ospite d'onore al centro di una masterclass, e il focus speciale sui documentari irlandesi, con il panel di approfondimento Isle of Docs. Ild'apertura sarà The Drummer and The Keeper, premiato come migliore opera prima al GalwayFleadh 2017, mentre si segnala Black 47 in anteprima italiana, con Hugo Weaving, Jim Broadbent e Stepehen Rea. Di seguito, il calendario completo delle proiezioni e degli eventi.

