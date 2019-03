Inter | Marotta | «Icardi? È relativo sapere quando torna Restiamo ottimisti»

Milan-Inter - l’analisi di Marotta : “derby speciale - serve da scossa. Icardi? Relativa la sua presenza - c’è ottimismo” : Milan-Inter partita decisiva per dare una svolta al momento negativo dei nerazzurri, è questo il pensiero di Beppe Marotta che liquida il caso Icardi e la sua possibile assenza sugli spalti del Meazza Manca ormai pochissimo all’inizio di Milan-Inter, attesissimo Derby che mette in palio punti decisivi per la zona Champions League. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha definito la partita ‘utile a dare una ...

Inter - Marotta avrebbe deciso : pronta a nascere la squadra di Conte : Il futuro di Luciano Spalletti sembra segnato a prescindere da come finirà questa stagione. Il tecnico dell'Inter è finito nel mirino della critica nuovamente non solo per la gestione del caso Mauro Icardi, che continua a lavorare a parte: pesa, infatti, anche l'eliminazione in Europa League subita giovedì sera ai danni dell'Eintracht Francoforte. L'allenatore è chiamato a dare risposte importanti già stasera nel derby di Milano contro il Milan, ...

Inter - la tua speranza si chiama Beppe Marotta : "Alcuni credono che lui sia più d'intralcio che d'aiuto. Alcuni credono che dovrebbe farsi i fatti suoi. Si sbagliano. È l'uomo migliore che abbiamo mai conosciuto". Per chi ama l'Inter, ma non i fumetti, la citazione è presa in prestito da Batman. Beppe Marotta non avrà il mantello o il fascino di Bruce Wayne, ma deve comunque riuscire nella sua missione: salvare l'Inter da se stessa. Inter, come si cambia per non morire Non è l'eroe che ...

Inter - dopo Icardi : sarebbero cinque i nomi sulla lista di Marotta - tra cui Dybala e Dzeko : Serve che tutto cambi perchè tutto rimanga com'è. E' curioso come parafrasando il Gattopardo si possa andare anche a fare un ritratto a fuoco dell'aria che tira sulla sponda nerazzurra del naviglio. Bisogna cambiare; i rapporti con Icardi sono ormai involuti e non più recuperabili, è necessario mai come ora un segnale di rottura col passato, per il bene dell'Inter serve accantonare i processi da tastiera su chi sia il colpevole da esporre sulla ...

Inter - tentativi di dialogo tra Wanda a Marotta : oggi possibile un contatto per Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Anche quest'oggi il centravanti argentino si è allenato a parte e difficilmente sarà a disposizione per il match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, in programma giovedì sera alle ore 21, allo stadio Meazza. A questo punto, però, diventa difficile anche pensare ad una possibile convocazione dell'ormai ex capitano per il derby di Milano, in programma domenica sera alle ...

Inter - Zhang vuole risolvere il caso Icardi : la richiesta a Marotta : Inter Zhang – Ora è arrivato il momento di risolvere la situazione legata al caso Icardi, lo sa Zhang, lo sa la società. A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all’attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far […] L'articolo Inter, Zhang vuole risolvere il caso Icardi: la richiesta a Marotta proviene da Serie A News Calcio - ...