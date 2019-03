Insulti razzisti a portiere 14enne | gara sospesa

Cairo Montenotte - Insulti razzisti al portiere 14enne : gara sospesa - : A Cairo Montenotte un gruppo di ventenni dagli spalti ha preso di mira il calciatore della squadra avversaria con frasi offensive e insulti. "Siamo molto dispiaciuti per quanto successo", ha detto un ...

Savona : Insulti razzisti a portiere 14enne - partita sospesa due volte : A Cairo Montenotte. I cori contro il ragazzino, di origine sudamericana. La madre: "Episodio vergognoso, intervenga la Federazione". La gara del campionato Giovanissimi interrotta dall'arbitro, una donna

Savona : Insulti razzisti a portiere 14enne - sospesa partita : A Cairo Montenotte. I cori contro il ragazzino, di origine sudamericana. La madre: "Episodio vergognoso, intervenga la Federazione". La gara del campionato Giovanissimi interrotta due volte dall'arbitro, una donna

Calcio - la US Priamar di Savona : "Insulti razzisti al portiere". La Cairese prende le distanze dal gesto : Dichiara l'US Priamar 1942 Liguria: 'Durante l'incontro di oggi del campionato giovanissimi, 13-14 anni, provinciali tra Cairese e US Priamar 1942 Liguria, alcuni pseudo sostenitori della società ...

NBA - Russell Westbrook contro tifosi Jazz : 'Vi rompo il c***'. Ricevuto Insulti razzisti? : Era già successo lo scorso aprile, a margine della serie playoff persa da OKC in quel di Salt Lake City. E anche questa volta Westbrook è caduto di nuovo nella provocazione dei tifosi mormoni, ...

Basket - Nba : Insulti razzisti - Westbrook litiga con tifosi Utah Jazz : ROMA - Brutto episodio di razzismo nella serata Nba. E' successo a Salt Lake City durante il match tra Utah e Oklahoma: Russell Westbrook, stella dei Thunder, ha infatti reagito ai ripetuti insulti ...

“Terrone - sbarcate con i neri a Lampedusa” - Insulti razzisti a due ragazze siciliane a Parma : Il racconto di due ragazze di origini siciliane emigrate da tempo in Emilia Romagna per lavoro. Avvicinate, prese di mira e infine insultate per le loro origini da un gruppetto di uomini nei dintorni dello stadio di Parma mentre erano a cena in una pizzeria della zona. Le offese sarebbero continuate per tutto il tempo della cena e fino a quando le ragazze sono andate via.Continua a leggere

Meghan Markle nel mirino degli haters : Insulti razzisti - “vai a casa” e l’icona della banana. In azione i servizi segreti : Perseguitata dagli haters. Meghan Markle è finita ancora una volta nel mirino dei troll che tentavano di rovinarla a colpi di tweet con scritto “vai a casa” accompagnati dall’icona a forma di banana. insulti a sfondo razziale, molto pesanti, insieme a illazioni e calunnie ingannevoli, tanto da richiedere l’intervento dei servizi segreti britannici per porre fine a quella che era diventata una vera e propria tempesta di ...

"Vai a casa". Insulti razzisti contro Meghan Markle : Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate dai magazine britannici, Meghan Markle è stata vittima di pesante accuse razziste sui social. Tanto è vero che sulla questione sono intervenuti i servizi segreti inglesi per oscurare gli account di Twitter che hanno professato odio verso la duchessa di Sussex."Vai a casa" ripetono gli haters sui social e, di fianco le parole, compaiono persino delle emoticon a forma di banana. In tutto sono ...

Lodo Guenzi : “La protagonista di Niente di speciale è etiope”. Il leader de Lo Stato Sociale travolto dagli Insulti razzisti : “Mi sono ritrovato con della me**a sotto al post” : Un’immagine bianca con impressa sopra la scritta: “Potrà capitarti di bere, ma non annegherai” pubblicata su Instagram. È iniziata così la querelle social che vede protagonista Lodovico “Lodo” Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale dall’anno scorso giudice di X Factor al posto di Asia Argento, travolto dagli insulti razzisti dopo che in questo suo post ha rivelato ai fan che “Niente di speciale“, uno dei ...

Torino - Insulti razzisti a madre e figlio di 6 anni : "Marocchini di m... - vi facciamo un buco in testa". Indagati i vicini : "Atti persecutori aggravati dall'odio razziale" l'accusa per due coniugi italiani di 54 e 59 anni residenti nel quartiere Mirafiori

Insulti razzisti a giocatore di basket di 17 anni : “Zingaro di merda”. La squadra smette di giocare : Alcuni giocatori del Cus Bari basket hanno proferito Insulti razzisti nei confronti di Nicola Markovic, tesserato con la Mastria Vending Virtus di Catanzaro. Le due squadra stavano disputando una partita del campionato under 18.Continua a leggere

Basket – Insulti razzisti in partita U18 : la denuncia della Mastria Vending Catanzaro : Basket: Mastira Vending Virtus Catanzaro U18, Insulti razzisti a Nicola Markovic Insulti razzisti nella partita di Under 18 tra Mastria Vending Catanzaro e Cus Bari. A denunciarlo è la stessa Mastria Vending Catanzaro che in una nota spiega i fatti. “La Mastria Vending Virtus Under 18 Eccellenza sconfitta a Bari dagli arbitri, che consentono a due atleti del Cus di rivolgere a Nicola Markovic, per tutta la gara, gravi Insulti ...

Insulti razzisti al cestista ragazzino - la squadra smette di giocare per solidarietà : CATANZARO - Con i razzisti non ha senso giocare. È stata una decisione unanime e naturale quella dei giovanissimi cestisti della Mastria Vending Virtus Under 18 di Catanzaro, che hanno deciso di ...