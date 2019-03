Insulti razzisti a portiere 14enne | gara sospesa

Insulti razzisti a 14enne - gara sospesa : 13.40 Insulti razzisti a un calciatore 14enne della categoria giovanissmi durante una partita di calcio a Cairo Montenotte (Savona).L'arbitro,donna, ha sospeso la gara due volte per gli Insulti di ventenni della tifoseria della Cairese al portiere di origini sudamericane della squadra del Priamar di Savona. "Mio figlio è ferito e amareggiato, E' un episodio vergognoso che non merita commenti se non un intervento deciso della Federazione,non si ...

Un calciatore 14enne è stato coperto di Insulti razzisti e nessun adulto ha fatto niente : Nuovo caso di razzismo dal calcio giovanile, stavolta durante una partita della categoria Giovanissimi in Liguria: sabato pomeriggio il portiere 14enne sudamericano del Priamar di Savona è stato bersagliato con cori offensivi (tra cui "Negro di merda") da una ventina di ragazzi tifosi della squadra di casa, la Cairo Montenotte (Savona). L'arbitro, una giovane donna, ha sospeso la gara due volte per cercare di fermare le offese ...

Calcio - la US Priamar di Savona : " Insulti razzisti al portiere". La Cairese prende le distanze dal gesto : Dichiara l'US Priamar 1942 Liguria: 'Durante l'incontro di oggi del campionato giovanissimi, 13-14 anni, provinciali tra Cairese e US Priamar 1942 Liguria, alcuni pseudo sostenitori della società ...

NBA - Russell Westbrook contro tifosi Jazz : 'Vi rompo il c***'. Ricevuto Insulti razzisti? : Era già successo lo scorso aprile, a margine della serie playoff persa da OKC in quel di Salt Lake City. E anche questa volta Westbrook è caduto di nuovo nella provocazione dei tifosi mormoni, ...

“Terrone - sbarcate con i neri a Lampedusa” - Insulti razzisti a due ragazze siciliane a Parma : Il racconto di due ragazze di origini siciliane emigrate da tempo in Emilia Romagna per lavoro. Avvicinate, prese di mira e infine insultate per le loro origini da un gruppetto di uomini nei dintorni dello stadio di Parma mentre erano a cena in una pizzeria della zona. Le offese sarebbero continuate per tutto il tempo della cena e fino a quando le ragazze sono andate via.Continua a leggere