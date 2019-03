Ing Bank | da Bankitalia stop a nuove operazioni in Italia

Conto Arancio - Bankitalia ferma le operazioni Ing : Il provvedimento è stato adottato dopo verifiche ispettive dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio

Bankitalia blocca Ing - il gruppo di Conto Arancio : «Stop a nuove operazioni in Italia» : La Banca d'Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Il provvedimento per l'istituto del Conto Arancio è stato adottato dopo verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. La clientela in essere non é toccata dal provvedimento...

