INFRASTRUTTURE | PATTO TRA LOMBARDIA | PIEMONTE E LIGURIA PER FAVORIRE TRASPORTO MERCI SU

INFRASTRUTTURE PATTO tra Lombardia - Piemonte e Liguria : Lombardia, Liguria e Piemonte, le tre regioni del Nord-Ovest che trainano l'economia del Paese,e trainano l'economia del Paese, rafforzano la collaborazione e si muovono in maniera coordinata sul settore della logistica, per rendere più coerente un sistema che non può essere ristretto nei confini ...