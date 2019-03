Infortunio Ospina | paura per il portiere del Napoli che si accascia a terra | immediato

Napoli-Udinese 0-0 - diretta live : Infortunio ad Ospina : 10′ – Primo giallo della gara, Zielinski ammonito per aver fermato un contropiede ospite: il centrocampista era diffidato, salterà Roma-Napoli. 8′ – Riprende il gioco dopo quattro minuti, Ospina rientra in campo ma con una fasciatura intorno alla testa. 4′- Scontro Ospina-Pussetto, il portiere azzurro sembra avere la peggio: taglio alla fronte per lui, che perde sangue. Si scalda Meret. 1′ – Inizia ...