Infortunio Ospina | gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del portiere del Napoli

calcioweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019)– Si è giocato il match della 18 valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, successo per ilche ha avuto la meglio dell’Udinese, la squadra di Ancelotti si conferma al secondo posto ed accorcia dalla Juventus dopo il passo falso dei bianconeri contro il Genoa. Nel frattempo grande paura per ildel, l’estremo difensore ha subito un colpo alla testa nei primi minuti di partita e successivamente si è accasciato in terra, grande paura in campo e sugli spalti.è stato trasportato fuori dal campo in barella e portato in ospedale d’urgenza con l’ambulanza. Secondo le prime indiscrezioni arrivano notizie che sembrano tranquillizzanti, la tac ha avuto esito negativo, dovrebbe trattarsi di un trauma cranico.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo ...

DiMarzio : #NapoliUdinese | Situazione #Ospina: trauma cranico per il portiere ricoverato al Cardarelli. Punti in testa e situ… - DiMarzio : ?? #Ospina sostituito durante #NapoliUdinese e trasportato in ospedale. Ecco cos'è successo ???? - In_his_steps : RT @realvarriale: Poker di @sscnapoli che batte @Udinese_1896 capace di rimontare e di chiudere 2 a 2 il primo tempo. Ancora a segno @arekm… -