Ines Trocchia a Rai Radio2 | “Su Instagram mi chiedono le scarpe usate | le mutande Poi

meteoweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019)Trocchia è intervenuta ai microfoni di Rainel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.La modella e influencer campana ha parlato del suo rapporto con gli uomini: “In un uomo guardo tanti aspetti. Mi deve dare sicurezza ma non essere troppo accondiscendente, altrimenti mi stanco. Deve trattarmi bene, farmi sentire importante, ma non deve essere troppo ‘sottone’, deve rimanere uomo, altrimenti inizierei a vederlo quasi come un cagnolino da compagnia, un’amichetta. Deve essere corretto, certo, ma deve rimanere uomo. Sesso al primo appuntamento? Dipende…Premettendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole, tutto dipende da cosa ti aspetti da quella persona. Se vuoi costruire un rapporto duraturo nel tempo, non ci si butta subito, si cerca di conoscersi meglio. Se invece ...