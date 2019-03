Incendio nel negozio di palloncini | nei pressi anche una rissa ' Bollori' sulla

Paura lungo la circonvallazione di Lecce - cortocircuito scatena Incendio nel negozio di articoli per feste : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

MotoE 2019 - immenso Incendio nel paddock di Jerez : polverizzate tutte le moto! Mondiale a rischio : Un incendio dovuto a un corto circuito è divampato nel corso della notte nel paddock di Jerez de la Frontera dove oggi si sarebbero dovuti disputare i Test del Mondiale MotoE, il campionato riservato alle moto elettriche. Tutti i mezzi (si parla di 16 Moto Energica Ego) sono stati letteralmente polverizzati, nessuna persona è rimasta coinvolta ma ora la rassegna iridata è seriamente a rischio: la competizione sarebbe dovuta partire il prossimo 5 ...

Motomondiale - Incendio nella notte nel circuito di Jerez : distrutte 18 moto della motoE : Un incendio nella notte ha distrutto il box che ospitava le motoE, le moto elettriche che da quest’anno gareggiano nel motomondiale. È successo nel paddock del circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Tutte le 18 moto Energica Ego che si trovavano nell’area sono andate letteralmente in fumo. Proprio sul tracciato andaluso dovrebbe partire il nuovo campionato il 5 maggio, in concomitanza con il Gp di Spagna del motomondiale. Il ...

Incendio nel paddock : bruciano le MotoE - mondiale a rischio : Tanta paura, per fortuna nessun ferito e un campionato mondiale che rischia di non cominciare più. Un Incendio - sulle cui cause non si sa ancora nulla - è divampato nella notte nel paddock del ...

Incendio a bordo - la nave italiana "Grande America" è affondata nell'Atlantico : La nave mercantile italiana della Grimaldi Lines, su cui era scoppiato un Incendio domenica sera nel Golfo di Biscaglia, è...

Incendio nella notte a Rivolto - coinvolti mamma e due bimbi : Incendio nella notte in un'abitazione in via Santa Cecilia 7, a Rivolto di Codroipo . Era da poco passata la mezzanotte quando il rogo è scoppiato dalla cucina, al piano terra. Al piano superiore ...

Torino : continua a crescere l’Incendio divampato ieri nella zona del comune di Givoletto : Non sembra placarsi l’incendio divampato ieri in una zona boschiva di Val della Torre (Torino) che ha coinvolto anche i boschi del comune di Givoletto. A causa del forte vento le fiamme si stanno dirigendo verso il monte Rosselli. Sono ancora in corso le indagini, dei Carabinieri Forestali, sulle possibili cause del rogo per il quale ieri è stato necessario evacuare le zone limitrofe all’area dell’incendio che in meno di 24 ore ...

Cosa non torna nel video sull'Incendio agli aiuti umanitari in Venezuela : Il New York Times accusa: “Un video contraddice la versione degli Stati Uniti che sia stato Nicolás Maduro a bruciare il convoglio di aiuti”. “Non è vero”, dicono al Foglio due testimoni che si trovavano proprio sul Ponte Internazionale Francisco de Paula Santander, il 23 febbraio. Due Venezuelani c

Scozia : un Incendio nella notte distrugge l’osservatorio ornitologico di fama internazionale sull’isola di Fair : nella notte, sull’isola di Fair (arcipelago delle Shetland a nord della Scozia), un incendio ha distrutto un osservatorio ornitologico di fama internazionale, molto frequentato durante da turisti e appassionati. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma non si registrano vittime, neppure la famiglia dell’addetto che alloggia in una casa adiacente ha subito conseguenze. Nonostante l’intervento di squadre speciali dei ...

Muore a 46 anni poliziotto-eroe di Bari : nel 2001 salvò 15 pazienti da un Incendio nell'ospedale : Raffaele Di Terlizzi era in servizio in questura a Pisa ed è stato stoncato da una malattia:fu insignito dal Capo della Polizia della medaglia di bronzo al valore civile

Muore a 46 anni poliziotto-eroe di Bari : nel 2001 salvò 15 pazienti da un Incendio nell'ospedale : Raffaele Di Terlizzi era in servizio in questura a Pisa ed è stato stoncato da una malattia:fu insignito dal Capo della Polizia della medaglia di bronzo al valore civile

Incendio nella notte a Ragusa - ustionato il proprietario di un negozio : Stanotte intorno alle 4.30 un Incendio è divampato all'interno di un negozio di bici in C.so Vittorio Veneto a Ragusa. Il proprietario ustionato

Gallarate - Incendio nella mansarda di una casa di corte : famiglia sfollata : Varese, 10 marzo 2019 - incendio, nella notte tra sabato e domenica, a Gallarate, nel rione di Cedrate : il rogo ha distrutto due locali e il tetto di una mansarda, in via Gorizia. Le fiamme sono ...

MotoGp - Morbidelli e l’incidente nelle FP2 : “niente Incendio - ecco perchè i commissari hanno usato l’estintore” : Il pilota del Team Petronas è tornato a parlare dell’incidente che lo ha visto protagonista nelle FP2, facendo chiarezza sull’accaduto Settimo tempo per Franco Morbidelli nelle FP2 del Gp del Qatar, il pilota del Team Sic Petronas ha svolto un ottimo lavoro in vista delle qualifiche di oggi. Sensazioni positive e sorriso contagioso per il rider italiano, che ha anche fatto chiarezza sull’incidente che lo ha visto ...