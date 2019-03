In Australia è subito Mercedes

F1 - Bottas scappa subito in testa con un punteggio… inedito : la classifica piloti dopo il Gp d’Australia : Il pilota finlandese si porta subito in testa alla classifica piloti con 26 punti, ottenendo anche il punto aggiuntivo per il giro veloce Valtteri Bottas vince il Gp d’Australia, portandosi subito in testa alla classifica piloti davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen, che completano oggi il podio di Melbourne. Punteggio inedito per il finlandese al termine della prima gara, visto che oltre ai 25 per la vittoria arriva anche quello ...