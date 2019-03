Impresa Wierer | l’azzurra oro ai Mondiali di biathlon ad Oestersund nella mass start

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Dorotheastoria: oro mondiale, aggancio a Vittozzi in Coppa del Mondo e pettorale giallo La sesta medaglia mondiale della carriera ha il colore più bello, l’oro. Dorotheacompie un autentico capolavorogara che chiude la rassegna iridata di, la: arrivava da un’indisposizione che l’aveva costretta a rinunciare alla staffetta femminile, si presenta alla grande al via, trovando tre volte lo zero nei primi tre poligoni e arrivando al traguardo con le braccia alzate, conscia che chi è dietro non può più raggiungerla. Era dal 1997, con il trionfo di Wilfried Pallhubersprint maschile, che l’Italia non portava a casa un titolo mondiale, mai nessuna donna ci era riuscita. Facile e scontato dire che Dorothea ha scritto una pagina di storia dele dello sport azzurro.Se poi allarghiamo ...

