Imane Fadil | le analisi e quella «casa coi topi»

Imane Fadil - una fine agghiacciante : "Costretta a vivere tra i topi e la loro urina. Forse..." : In attesa dell'autopsia che potrebbe fare chiarezza sulla sua morte, sempre più misteriosa dopo l'esito dei primi esami del sangue, si indaga su Imane Fadil, la testimone chiave del processo Ruby scomparsa lo scorso primo marzo dopo un mese di agonia per un presunto avvelenamento. Si passano ai ragg

Imane Fadil - l’ordine dei pm : “In obitorio nessuno deve vedere il cadavere - neanche amici e parenti” : La frase è scritta a mano sul fascicolo dell’obitorio di Milano che riguarda il suo cadavere. “Non farla vedere a nessuno”. Il corpo è quello di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo marzo e nel pomeriggio di quello stesso giorno trasferita dalla clinica Humanitas all’obitorio. La frase apposta da uno degli addetti del Comune riporta l’ordine della Procura di non fare avvicinare nessuno, nemmeno ...

Imane Fadil - l’ordine della Procura : “In obitorio nessuno deve vedere il cadavere - neanche amici e parenti” : “Non farla vedere a nessuno”. E’ la scritta a mano che compare sul fascicolo dell’obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo marzo e nel pomeriggio di quello stesso giorno trasferita dalla clinica Humanitas all’obitorio. La frase apposta da uno degli addetti del Comune riporta l’ordine della Procura di non fare avvicinare nessuno, nemmeno amici e parenti, al ...

Imane Fadil - il giallo sulla morte della modella del caso Berlusconi : le domande che tutti si pongono : Il decesso sospetto della 34enne e i dubbi della Procura su un possibile avvelenamento. I sintomi, i risultati degli esami clinici, le date che non tornano

'Ho incontrato il diavolo' - spunta il libro inedito di Imane Fadil : 'Ecco la verità sul bordello di Arcore' : E poi il mondo saprà'. Le rivelazioni di Imane nel libro hanno a che fare in qualche modo con la sua morte? Difficile dirlo, e per capire se davvero Fadil è stata avvelenata bisognerà attendere i ...

Imane Fadil - parla l'amica Ambra : 'Non ho paura - ma sono preoccupata' : Mentre si cerca di chiarire cosa sia veramente accaduto ad Imane Fadil, testimone chiave del caso Ruby morta dopo una lunga agonia il primo marzo scorso, un'altra protagonista del processo che vede accusato Silvio Berlusconi, la modella Ambra Battilana Gutierrez, ha dichiarato di essere preoccupata. La modella italo-filippina, che qualche tempo fa ha deciso di trasferirsi negli States, però, non è intenzionata a fare passi indietro. "Porterò ...

Cosa si sa della morte di Imane Fadil : La 34enne di origine marocchina era testimone nel processo “Ruby Ter” contro Berlusconi: prima di morire disse di essere stata avvelenata, la Procura di Milano sta indagando

«Imane Fadil aveva paura di essere uccisa» : giallo sui metalli nel sangue : L'ultimo domicilio di Imane Fadil è una cascina alle porte di Milano, accanto all'abbazia di Chiaravalle. È semi abbandonata e davanti c'è un orticello. I fasti di...

