Imane Fadil | i primi risultati Arsenico e leptospirosi | le analisi | cosa le hanno

Imane Fadil - Ambra Battilana : "I potenti coinvolti" - bomba della modella che accusa Berlusconi : Ambra Battilana, modella Italo filippina, 27 anni, una delle grandi accusatrici nel processo contro Silvio Berlusconi per il caso di Ruby Rubacuori, si dice sotto choc per la morte di Imane Fadil. La ragazza parla alla Stampa. "Chi mi conosce un po' per via delle varie situazioni pubbliche che mi so

Giallo di Imane Fadil - l'appunto sul fascicolo dell'obitorio : 'Non farla vedere a nessuno' : Non farla vedere a nessuno ". E' la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo ...

Imane Fadil negativa all'arsenico. "Nessuno può vedere il cadavere" : Resta un giallo la morte di Imane Fadil , la testimone chiave del processo Ruby morta dopo un mese di agonia lo scorso 1° marzo all'Humanitas di Rozzano. In attesa dell'autopsia che dovrà stabilire le ...

Imane Fadil - la procura all'obitorio : '?Nessuno si avvicini al cadavere' : L'intricata vicenda della morte di Imane Fadil, l'ex modella 34enne morta lo scorso 1° marzo dopo un ricovero di circa un mese presso la clinica Humanitas di Rozzano si arricchisce di un inedito capitolo. I cronisti dell'agenzia di stampa Adnkronos, hanno avuto modo di parlare con un addetto dell'obitorio in cui si trova il cadavere. Questi avrebbe rivelato che attualmente vige il divieto per chiunque di avvicinarsi al cadavere per disposizione ...

Imane Fadil - test arsenico e leptospirosi negativi : Nessun veleno nella salma di Imane Fadil. Sono risultati negativi anche ai test sui veleni più comuni, in particolare l'arsenico, i resti di una delle teste chiavi del processo Ruby, morta...

Imane Fadil - ordine del pm all’obitorio : “Nessuno può vedere il corpo" : Imane Fadil, ordine del pm all’obitorio: “Nessuno può vedere il corpo" La Procura ha “blindato” la salma dell'ex modella in attesa dell’autopsia. Il corpo si trova all’obitorio di Milano, dove è stato trasferito dopo il decesso della 34enne avvenuto il 1° marzo alla clinica Humanitas Parole chiave: ...

Morte Imane Fadil : negativi i test sui veleni più comuni : Imane Fadil è morta dopo oltre un mese di ricovero all’ospedale Humanitas di Milano: la giovane marocchina potrebbe essere stata avvelenata. Si tratta di una rivelazione fatta dalla stessa modella, teste chiave nei processi Ruby, sia al suo legale che al fratello. Sulla Morte indaga ora la procura di Milano che ha aperto un fascicolo d’indagine. La donna, 33 anni, è morta il primo marzo scorso dopo un calvario durato un mese, ma la notizia ...

Imane Fadil - vietato avvicinarsi al corpo. I pm : "Non fatelo vedere a nessuno" : È 'blindato', in attesa dell'autopsia, il corpo di Imane Fadil. I magistrati hanno dato ordine ai custodi dell'obitorio di Milano di non far vedere a nessuno - neanche ad amici o familiari - il cadavere della testimone chiave del processo Ruby, morta il primo marzo probabilmente dopo essere stata avvelenata. Sul fascicolo compare una scritta a mano: "Non farla vedere a nessuno".L'autopsia si dovrebbe tenere nei prossimi giorni, anche se ...

L'ordine del pm sul caso Imane Fadil : "Non fate vedere a nessuno il suo corpo in obitorio" : "Non farla vedere a nessuno". È la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo marzo e nel pomeriggio di quello stesso giorno trasferita dalla clinica Humanitas all'obitorio. La frase apposta da uno degli addetti del Comune riporta L'ordine della Procura di non fare avvicinare nessuno, nemmeno amici e parenti, al cadavere ...

Nessuno può avvicinarsi al corpo di Imane Fadil - “non possono vederla nemmeno parenti o amici” : Nessuno si può avvicinare al corpo di Imane Fadil. Ordine della Procura di Milano. La conferma arriva dall’obitorio milanese dove si trova, in attesa dell’autopsia, il cadavere della modella che era coinvolta come testimone dell’accusa nei processi sul caso Ruby. ”E’ una disposizione dell’autorità giudiziaria – dice all’Adnkronos un addetto – non possono vederla nemmeno parenti o amici’’. L'articolo Nessuno può avvicinarsi al ...

Imane Fadil - l'ordine dei magistrati : "Non farla vedere a nessuno" : "Non farla vedere a nessuno". E' la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil , una delle testi chiave del processo Ruby , morta il primo ...

Giallo sulla morte di Imane Fadil - il pm all’obitorio : “Non fate vedere il corpo a nessuno” : In attesa dell'autopsia sul cadavere della donna, deceduta il primo marzo in seguito ad avvelenamento da sostanza radioattiva, gli inquirenti hanno tassativamente vietato che il corpo venga visionato da chicchessia presso l'obitorio di Milano.Continua a leggere

Imane Fadil - la procura : "Nessuno può vedere il cadavere" : Resta un giallo la morte di Imane Fadil , la testimone chiave del processo Ruby morta dopo un mese di agonia lo scorso 1° marzo. In attesa dell'autopsia che dovrà stabilire le cause del decesso, la ...

Imane Fadil : pm a obitorio - 'Non farla vedere a nessuno' : Non farla vedere a nessuno ". E' la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo ...