IL SILENZIO DELL' ACQUA FICTION Anticipazioni e diretta | Luisa salvata | 17 marzo

Il SILENZIO dell’acqua – Giorgio Pasotti e Ambra nella fiction di Canale 5. Puntate - anticipazioni e trame. : Canale5 sfodera una nuova fiction, con protagonista Giorgio Pasotti e Ambra. Si tratta de Il segreto dell’acqua, quattro Puntate con la prima in onda di venerdì mentre le successive tre alla domenica. Il silenzio dell’acqua | Terza puntata domenica 17 marzo 2019 La scoperta che Franco abbia una relazione con Anna attira una serie di […] L'articolo Il silenzio dell’acqua – Giorgio Pasotti e Ambra nella fiction di ...

Il SILENZIO dell’acqua - anticipazioni ultima puntata di domenica 24 marzo : anticipazioni della quarta ed ultima puntata de Il silenzio dell’acqua, fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. L’episodio conclusivo andrà in onda domenica 24 marzo 2019 in prima serata su Canale 5. Ecco la trama ufficiale: Il sangue trovato sulle scarpe di Matteo (Riccardo Maria Manera) è di Laura (Caterina Biasiol), ma Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti) scoprono anche che Don Carlo (Fausto ...

Anticipazioni Il SILENZIO dell'acqua quarta puntata : il suicidio finale di Giovanni : Giunge al termine la prima stagione de "Il silenzio dell'acqua", la nuova serie televisiva di Canale 5 con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che in queste settimane ha riacceso la prima serata della rete ammiraglia del Biscione. Gli ascolti hanno premiato questo nuovo prodotto che mescola sentimento e thriller: la media è stata di oltre 3,3 milioni di spettatori a settimana, con uno share che ha toccato punte del 15%. Adesso, però, ...

Anticipazioni Il SILENZIO dell'acqua - ultima puntata : Don Carlo riceve un videomessaggio : La miniserie in onda dall'8 marzo su Canale 5, Il silenzio dell'acqua, è composta da quattro puntate, di cui l'ultima andrà in onda il 24 febbraio. La fiction ha riscosso fino ad ora un discreto successo sulla scia del consenso di pubblico ottenuto, settimane fa, dalla miniserie 'Non mentire'. La storia è iniziata con la sparizione di Laura, una ragazza di 16 anni, in un piccolo borgo della provincia di Trieste, Castel Marciano, e si è ...

Il SILENZIO dell'acqua - anticipazioni terza puntata : Andrea estromesso dalle indagini : Questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:20 andrà in onda la terza delle quattro puntate del serie tv 'Il silenzio dell'acqua', la nuova fiction targata Mediaset con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, che sta riscuotendo un discreto successo, poiché il pubblico da casa si è appassionato alle vicende che vedono gli investigatori alle prese con la risoluzione dell'omicidio della giovanissima Laura Mancini. Nell'episodio in onda questa sera, ...

Nel finale de Il SILENZIO dell’Acqua si chiuderà tutto con un sospettoso suicidio? Anticipazioni 24 marzo : Il finale de Il Silenzio dell'Acqua è ormai dietro l'angolo e domenica prossima, il 24 marzo, andrà in onda l'ultima puntata della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. I due torneranno a vestire i panni di Luisa e Andrea per chiudere le indagini sul caso di Laura ma non mancheranno i colpi di scena a cominciare da un suicidio molto sospetto che lascerà tutti con l'amaro in bocca, sarà questo evento a mettere la parola fine alla prima ...

Il SILENZIO dell'Acqua : stasera su Canale 5 la penultima puntata : Questa sera su Canale 5 terza e penultima puntata della fiction crime con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ecco alcune anticipazioni sulla trama.

Giorgio Pasotti : protagonista con Il SILENZIO dell'acqua - «Ma dico grazie a quello spot» : Ho anche fatto due film da regista e ho scritto un libro, Dentro un mondo nuovo , in cui racconto la mia esperienza in Cina'. È stato proprio lì che ha cominciato a recitare… 'Proprio per ...

Il SILENZIO Dell’Acqua quarta puntata : trama e anticipazioni 24 marzo : IL Silenzio Dell’Acqua quarta puntata. La fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti torna su Canale 5 domenica 24 marzo 2019 con la quarta e ultima puntata. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Silenzio Dell’Acqua quarta puntata: trama e anticipazioni 24 marzo Grandissimo successo per la mini serie di Canale 5 Il Silenzio Dell’Acqua, che fin da subito ha fatto ...

Il SILENZIO dell'Acqua - anticipazioni terza puntata : Proseguono le indagini e s'infittisce il mistero ne Il Silenzio dell'Acqua: nella terza puntata, in onda questa sera, 17 marzo 2019, alle 21:25 su Canale 5, Andrea (Giorgio Pasotti) e Luisa (Ambra Angiolini) cercando di venire a capo dell'omicidio di Laura (Caterina Biasiol) concentrandosi su alcuni sospettati, mentre a Castel Marciano arrivo un volto che la protagonista conosce molto bene.Il Silenzio dell'Acqua, anticipazioni terza ...

Il SILENZIO dell’acqua : trama e anticipazioni ultima puntata 24 marzo : Il silenzio dell’acqua: trama e anticipazioni ultima puntata 24 marzo Il silenzio dell’acqua è la nuova fiction, targata Mediaset, che va in onda dall‘8 marzo su Canale 5. Il 24 marzo, in prima tv, andrà in onda l’ultima puntata della serie che vede come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La fiction si presenta come un giallo, per certi versi thriller, che riesce a tenere gli spettatori con il fiato ...

Il SILENZIO dell’Acqua 2 ci sarà? Le rivelazioni di Ambra Angiolini a Verissimo tra Massimiliano Allegri e la bulimia (video) : Il Silenzio dell'Acqua 2 ci sarà oppure no? Per il pubblico di Canale 5 è già arrivato il momento di farsi questa domanda visto che tra poche ore andrà in onda la penultima puntata della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Il caso al centro della serie è ancora tutto da risolvere ma quello che è certo è che l'attrice ha la voglia matta di continuare il suo percorso appena iniziato e che ha tanto anelato. In un'intervista a Spy e ...