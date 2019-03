Il Papa |  in Nuova Zelanda orribile attacco | contrastare odio e violenza

lastampa

(Di domenica 17 marzo 2019) Chiede preghiere e gesti di pace,Francesco, per 'l'e la' che sembrano imperversare ogni giorno di più in ogni angolo del mondo e che, a Christchurch, in, hanno spinto un suprematista bianco ad uccidere circa cinquanta persone, tra cui diversi bambini, in due moschee. Nell' Angelus di questa seconda ...

