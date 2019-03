Il nome della rosa | la replica della 3ª puntata in streaming su RaiPlay

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Prosegue senza sosta la marcia trionfalefiction targata Rai "Il", basata sull'omonimo libro di Umberto Eco. Lunedì 18 marzo andrà in onda in prime-time su Rai 1 la terzaserie: in tale appuntamento, Bernardo continuerà a nutrire dubbi su Remigio, Severino morirà e la ragazza occitana verrà accusata di stregoneria. Se per caso non si avrà modo di vedere la terzain diretta, sarà possibile sempre guardarne lasui canali ufficiali Rai.Dove vedere laterzaNel dettaglio, laterzade "Il" sarà disponibile dopo la messa in onda in televisione sul sito on demand Rai Play, nel specifico nella pagina dedicata alla serie. Tale sito mette a disposizione degli utenti anche un'applicazione gratuita con la quale vedere i contenuti Rai anche insu smartphone e ...

MaxGramel : Il cacciatore neozelandese di scalpi islamici ha usato la piccola Ebba Åkerlund come movente della mattanza nelle m… - Inter : ??? | #Spalletti: 'Le certezze che abbiamo sono relative ai colori che indossiamo, al nome che abbiamo. Siamo all'a… - PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno -