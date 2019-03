Il Genoa vince 2-0 | per la Juve senza Ronaldo prima sconfitta in campionato 

Serie A Genoa - Prandelli : «Molto arrabbiati - pensavamo di vincere» : "Abbiamo avuto anche oggi le nostre occasioni, dobbiamo avere più cattiveria in area di rigore - esordisce a Sky Sport il tecnico rossoblu - Adesso lì stiamo mancando, ma la prestazione è stata buona.

Genoa - Pereira : 'Vogliamo vincere contro il Parma' : Pedro Pereira , terzino del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Parma: 'Sarà una partita molto importante, per noi e per loro. L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, se vincessimo affronteremmo il resto del campionato con più ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Avremmo dovuto vincere» : Genoa-FROSINONE 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54103966', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Genoa/2019/03/03-54103966/Serie_a_Genoa_...

Serie A - Chievo-Genoa 0-0 : vince la noia - solo una chance per Kouamé : Al Bentegodi arriva il quinto risultato utile consecutivo per il Genoa, che compie un piccolo passo verso la salvezza e si porta a +11 sul Bologna terz'ultimo. Lo fa con un pareggio 0-0 in casa del ...

Criscito beffa una Lazio incerottata : il Genoa vince 2-1 : Una sconfitta amara, arrivata all'ultimo respiro. La Lazio si arrende per 2-1 al Genoa, dopo essere andata in vantaggio con Badelj nel primo tempo e aver subìto la rimonta rossoblu, firmata Sanabria e ...

Il Genoa vince a Empoli. Chiusa la 21 giornata : Si chiude la ventunesima giornata, seconda di ritorno, con la vittoria del Genoa a Empoli, 1-3 il risultato finale. Breve riepilogo di questo turno di campionato. La Lazio domina la partita, ma la ...

Senza Higuain - il Milan vince 2-0 col Genoa (senza Piatek) : Gol di Borini e Suso Il Milan di Gattuso batte 2-0 il Genoa di Prandelli a Marassi e si riporta al quarto posto. La concorrenza è agguerrita per l’ultima piazza disponibile per la Champions. Il Milan è a 34 punti, la Roma a 33, la Lazio a 32, l’Atalanta a 31, la Sampdoria a 30. Una partita strana. Senza Higuain – che sta per andare al Chelsea – e Senza Piatek – che invece sta andando proprio al Milan. È stata una ...