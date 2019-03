Il film della settimana | La promessa dell' alba

Ufficiali il nuovo titolo e la data d’uscita del film dei Soprano - il prequel della serie arriva nel 2020 : La data d'uscita del film dei Soprano è diventata finalmente ufficiale: semplicemente intitolato Newark, come la cittadina americana in cui è ambientato, il prequel della serie cult di HBO arriva nelle sale americane il 25 settembre 2020, più di 13 anni dopo la messa in onda del finale in tv negli Stati Uniti. Resta da capire quale sarà la distribuzione del film e se, magari entro la fine del 2020, arriverà anche in Italia, dove la serie fu ...

Bohemian Rhapsody da record : è tra i film più visti della storia : Bohemian Rhapsody continua a collezionare successi e primati nel mercato italiano. Dall'inizio della programmazione in sala e quindi a quasi quattro mesi dall'uscita, il titolo entra nella top ten dei ...

Casting a Torino per un film della Eagle Pictures e a Bari e Lecce per un programma Tv : Sono stati fissati nuovi Casting per la ricerca di figure varie per la realizzazione del film dal titolo The Outfit, prodotto da Eagle Pictures, le cui riprese verranno effettuate a breve in Piemonte. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di potenziali protagonisti per partecipare ad un nuovo programma televisivo prodotto da Ladybug Entertainment. Un nuovo film Per il film dal titolo The Outfit, prodotto da Eagle Pictures, e di cui abbiamo ...

'Il coraggio della verità' - un film che insegna ai ragazzi a far sentire la propria voce : Starr, con due 'r', è una ragazza di sedici anni divisa tra due mondi. Da un lato c'è il quartiere popolare dove è cresciuta Garden Heights, dove il padre ha un emporio e la gente è quasi totalmente ...

Lo Spiraglio film Festival della salute mentale dal 5 al 7 aprile a Roma : Si svolgerà a Roma dal 5 al 7 aprile 2019 presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la nona edizione de Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale, evento che prevede un concorso di corti e lungometraggi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Promosso da Roma CAPITALE – Dipartimento salute mentale, ASL Roma 1 e MAXXI, Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale conferma il suo scopo, ovvero di ...

Il nome della rosa - la serie tv : cast - trama e curiosità (cosa cambia rispetto al film) : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. A seguire le indagini un monaco ...

Montecarlo film Festival 2019 : Emir Kusturica presiede la giuria della kermesse che celebra la commedia : Tanti come sempre i Film in concorso e fuori concorso, provenienti da tutto il mondo, che verranno proiettati durante questa edizione. Tema comune è la commedia romantica e l'amore che faranno da ...

Il Nome della Rosa - ecco perché la fiction di RaiUno rende impossibile e imbarazzante il paragone con il film : “Penitenziagite, penitenziagite!”. Riprodurre così in una miniserie tv “Il Nome della Rosa”, magica unione del romanzo colto e chilometrico di Umberto Eco con la centrata magniloquenza di un giallo storico cinematografico per grandi platee, è un’eresia a cui dovrebbe dare risposta direttamente l’inquisitore Bernardo Gui. Troppe, scontate e macroscopiche le differenze tra la matrice e la copia. impossibile e imbarazzante il paragone. Il Nome ...

La serie Il Nome della Rosa - dal libro al film alla tv : quant’è difficile portare in scena l’opera di Umberto Eco : La serie Il Nome della Rosa intraprende una sfida davvero epica: riportare in scena il romanzo di Umberto Eco, consapevole di avere alle spalle la pesante eredità del film con Sean Connery. La trasposizione televisiva diretta da Giacomo Battiato cercherà di tener fede a questi elementi, e nel farlo ha schierato in campo un cast stellare. La Rai prova a rilanciare la televisione generalista a livello internazionale con la serie Il Nome della ...

Il nome della rosa - la serie tv - sfida il film cult con Connery e il romanzo di Eco : È una delle serie più attese del 2019. Il nome della rosa di Umberto Eco rivive sul piccolo schermo dopo più di 30 anni dal film di Jean-Jacques Annaud con Sean Connery (Guglielmo da Baskerville) e un giovanissimo Christian Slater (Adso da Melk). Questa volta a interpretare i due protagonisti del thriller medievale, ambientato nel 1327 in un’abbazia avvolta dai misteri e dalle nevi delle Alpi, sono John Turturro e il tedesco Damian Hardung. La ...

Robert Pattinson canta in “Willow” - canzone della colonna sonora del suo nuovo film High Life : Ti stupirà The post Robert Pattinson canta in “Willow”, canzone della colonna sonora del suo nuovo film High Life appeared first on News Mtv Italia.

John Turturro sul Nome della Rosa : "Ho studiato il libro a fondo e ho preferito evitare il film" : John Turturro ha sposato il progetto de Il Nome della Rosa da protagonista, da co-sceneggiatore e da co-produttore esecutivo. Sembra più Sherlock Holmes, a cui Eco dedicò il cogNome Baskerville, che ...