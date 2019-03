Il derby è dell' Inter! 3-2 al Milan e controsorpasso al terzo posto

Battaglia e spettacolo - il derby è dell’Inter. Milan battuto 3-2 : Il derby di Milano è ancora dell’Inter. Al termina di una partita ricca di gol e di emozioni, i nerazzurri si impongono per 3-2 sul Milan e si riprendono il terzo posto in classifica scavalcando di due lunghezze proprio i cugini. La squadra di Spalletti si aggiudica entrambi i derby di campionato e in ottica Champions League ha ora anche il confron...

Calcio - Serie A 2019 - 28ma giornata : derby della Madonnina all’Inter - sorride il Napoli : Le sfide odierne della 28ma giornata della Serie A di Calcio offrono molti spunti di riflessione: il piatto forte della tornata, il derby della Madonnina va all’Inter, che batte per 2-3 il Milan al termine di una sfida davvero incredibile con i nerazzurri per due volte avanti di due gol e per due volte vicini ad essere riacciuffati dai rossoneri. Spacca il match Vecino, nella ripresa raddoppia de Vrij. Accorcia Bakayoko, ma Lautaro ...

L’Inter vince il derby dello spettacolo - gol ed emozioni : sorpasso al terzo posto dei nerazzurri sui cugini [FOTO] : 1/32 Massimo Paolone/LaPresse ...

Show delle curve nel derby - l'Inter ricorda il tifoso morto : La risposta rossonera è a tema 'infernale': 'Salvare il mondo è un lavoro del diavolo', il primo striscione della Curva Sud, seguito dalla coreografia in cui compare il personaggio dei fumetti ...

Milan-Inter - diretta tv e streaming : dove vedere il derby della Madonnina : Il giorno del derby della Madonnina è finalmente arrivato. Milan e Inter scenderanno in campo questa sera, alle ore 20.30, per una delle stracittadine più attese delle ultime stagioni. Proprio così, perché per la prima volta dopo anni entrambe le compagini sono in piena corsa per la Champions League. I rossoneri sono attualmente al terzo posto, seguiti – ad un punto di distanza – proprio dai nerazzurri. La squadra di Spalletti è intenzionata ...

Serie A – Icardi rompe il silenzio alla vigilia del derby Milan-Inter : il post social dell’attaccante argentino [FOTO] : Mauro Icardi ed il messaggio social pre-derby: il post dell’attaccante argentino alla vigilia di Milan-Inter A poche ore dal derby della Madonnina Mauro Icardi rompe il silenzio dopo due settimane con un post. L’attaccante argentino ha postato su Instagram una sua foto con la maglia dell’Inter nella classica esultanza quando porta le mani alle orecchie, a spiccare nella foto c’è la fascia di capitano al braccio ...

Gagliardini al Milan? Solo nello scherzo pre derby delle Iene : Roberto Gagliardini con la maglia del Milan? Che ci fa il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, il giorno prima del derby della Madonnina, con la casacca della squadra rivale? Tranquillizziamo ...

Wanda Nara criptica alla vigilia del derby - l’enigmatica frase social della moglie di Icardi : Wanda Nara enigmatica su Instagram, la moglie di Icardi e la sua frase criptica alla vigilia del derby tra Milan ed Inter Wanda Nara non riesce proprio a stare lontana dai social. La moglie di Icardi, alla vigilia del derby tra Milan ed Inter, in cui fa tanto rumore l’ennesima assenza del numero 9 nerazzurro, ha postato una foto sexy con una frase criptica a didascalia. “Sto zitta perché così è più facile ingannare se stessi”: ...

derby della Madonnina - numeri e curiosità di Milan-Inter : Domenica sera alle 20.30 al “Meazza” Milan e Inter si affrontano alle 20.30 nella 17°esima edizione della stracittadina milanese, un appuntamento che andiamo a ripercorrere e ad analizzare grazie alle statistiche in collaborazione con Opta.Sono 169 i #DerbyMilano disputati fino ad oggi in Serie A. Il bilancio vede in vantaggio l’Inter, con 63 successi, a fronte dei 51 dei rossoneri, che non vincono il Derby dal gennaio 2016. ...

Milan - Sebastiano Rossi : "Dalla Curva dell'Inter mi arrivava di tutto nei derby" : Tra i tanti personaggi che hanno fatto la storia del derby di Milano c'è anche Sebastiano Rossi , l'ex portiere del Milan: "Il derby è una partita speciale e ho avuto la fortuna di vincerne qualcuno, ...

derby Mila-Inter - l'annuncio della Curva Nord nerazzurra : 'nessuna coreografia' : La decisione della Curva Nord dell'Inter dopo la decisione dopo il no del Gos a uno striscione in ricordo di Belardinelli La Curva Nord dell'Inter non farà alcuna coreografia nel Derby contro il Milan ...

derby Milan-Inter - l’annuncio della Curva Nord nerazzurra : “nessuna coreografia” : La decisione della Curva Nord dell’Inter dopo la decisione dopo il no del Gos a uno striscione in ricordo di Belardinelli La Curva Nord dell’Inter non farà alcuna coreografia nel Derby contro il Milan in programma domenica sera. Lo ha annunciato la stessa tifoseria nerazzurra, spiegando che la decisione è legata al divieto di esporre uno striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri del 26 ...

derby Mila-Inter - l’annuncio della Curva Nord nerazzurra : “nessuna coreografia” : La decisione della Curva Nord dell’Inter dopo la decisione dopo il no del Gos a uno striscione in ricordo di Belardinelli La Curva Nord dell’Inter non farà alcuna coreografia nel Derby contro il Milan in programma domenica sera. Lo ha annunciato la stessa tifoseria nerazzurra, spiegando che la decisione è legata al divieto di esporre uno striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri del 26 ...

derby di Milano - Icardi non ci sarà : altro rifiuto dell’argentino : Mauro Icardi non ci sarà nel Derby tra Milan e Inter di domenica prossima. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato da Repubblica, non sarà a disposizione di mister Spalletti per il big match della 28esima giornata di Serie A. Nonostante i continui contatti tra la società nerazzurra e la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, i problemi tra le parti non sono stati ancora risolti. Dopo aver perso la fascia di capitano a ...