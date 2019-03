Il Chelsea perde 2-0 in casa dell’Everton Sarri | «Un blocco mentale»

ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019) Settima sconfitta in Premier Settima sconfitta in campionato per ildi Maurizioche viene sconfitto 2-0 dall’Everton undicesimo in classifica. Entrambe le reti nel secondo tempo: con Richarlison al 49esimo e poi Sigurdsson su rigore al 72esimo.Ilnei primi minuti della partita sembrava in controllo totale del match con Hazard sugli scudi. Il belga ha colpito anche un palo. Poi, come successo già altre volte, col passare del tempo i Blues hanno perso intensità e sono via via scomparsi dal campo.Nel post partita,ha parlato diper la squadra. «Abbiamo questo problema, è un grande limite per noi. Dall’inizio del secondo tempo non abbiamo più giocato, non riesco a capire il perché. Abbiamo probabilmente giocato i migliori primi 45 minuti della stagione; poi nella ripresa abbiamo smesso di giocare, di difendere».L'articolo Il ...

