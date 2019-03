' Il Caravaggio non va spostato' | 100 firme contro il ministro Bonisoli

Marco Giallini : "Io non posso morire - sono solo con i miei figli. I miei miti? Toni Servillo e Caravaggio" : "Quando hai dei figli, pensi sempre 'Io non posso morire, non me lo posso permettere'". Marco Giallini è Giuliano in Domani è un altro giorno - il nuovo film di Simone Spada -, un attore romano affetto da un cancro ai polmoni che decide di rinunciare alle cure, salutare tutte le persone più care in quattro giorni e "chiudere meglio che può". L'attore ha spiegato il suo personaggio, e come lo ha interpretato, in ...