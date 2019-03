Il 17 marzo è il giorno della Festa di san Patrizio | ecco il segreto della ' birra verde'

Oroscopo del giorno 17 marzo : domenica strepitosa per Leone - Acquario e Capricorno : Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 17 marzo 2019 portano alla ribalta delle cronache astrali una splendida domenica di fine settimana, generosa soprattutto in amore per tre segni in particolare. In pratica l'Astrologia della giornata guarda con una certa curiosità l'attuale posizione delle effemeridi. Infatti in questo frangente gli astri preparano una giornata davvero ottima a Leone, Acquario e Capricorno. In affanno il periodo invece per ...

Oroscopo del giorno 18 marzo - 2^ sestina : ottimo lunedì per Scorpione - Sagittario in ansia : L'Oroscopo del giorno 18 marzo 2019 è pronto ad annunciare l'ottimo frangente messo in preventivo per due segni. In questo caso come ormai prassi consolidata, ad essere analizzati i soli simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riprendendo il discorso sui due simboli fortunati, a gongolare questo lunedì saranno gli amici Scorpione e Capricorno entrambi ...

Oroscopo di Paolo Fox di oggi - 16 marzo : le previsioni del giorno : Paolo Fox, Oroscopo del giorno: le previsioni astrologiche di oggi, sabato 16 marzo 2019 Come ogni sabato, anche oggi, 16 marzo, le previsioni dell’Oroscopo del giorno di Paolo Fox non verranno svelate in tv, poiché il re delle stelle non prenderà parte alla diretta odierna di Mezzogiorno in Famiglia (dove interverrà invece domani, con la classifica della settimana). Tuttavia, per scoprire qualcosa sull’Oroscopo di oggi, basta ...

Venerdì 15 marzo - CALDO RECORD nel giorno del “Global Strike for Future” : +25°C nel cuore della pianura Padana! Tutti i DATI : CALDO RECORD, oggi, al Centro/Nord Italia: nel giorno del “Global Strike for Future” le temperature hanno raggiunti valori eccezionalmente alti per metà Marzo in pianura Padana, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ecco i DATI delle massime giornaliere più rilevanti: +25°C a Sarmato e Muradolo di Caorso, +24°C a Parma, Cremona, Piacenza, Ponte dell Olio, Podenzano, Niviano, Roveleto Landi, Gossolengo, Busseto e ...

Da domani niente buongiorno e buonanotte con foto : catena bufala su WhatsApp e FB il 15 marzo : Sta girando anche oggi 15 marzo una catena WhatsApp e Facebook ormai diventata un classico in Italia, tramite la quale gli utenti che vengono avvisati in modo molto chiaro con "da domani niente buongiorno e buonanotte con foto". Sostanzialmente, il destinatario del messaggio in questione viene pregato di avvisare tutti i contatti della propria lista, affinché non vengano aperte e inviate foto di buongiorno e buonanotte, in quanto in circolazione ...

Buongiorno dalla Borsa 15 marzo 2019 : Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.709,94 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari ...

Il 15 marzo 2019 è un giorno destinato a entrare nella storia della battaglia per salvare l'ambiente : Il 15 marzo 2019 è la data da segnare sul calendario, quella in cui si tiene la prima manifestazione globale in favore dell'ambiente : i ragazzi di tutto il mondo sono in sciopero per far sentire la propria voce ai capi di Stato e di governo, a cui - anche sulla scorta delle recenti battaglie dell'attivista svedese Greta Thunberg , 16 anni - chiedono ...

Oroscopo del giorno 16 marzo - 2^ sestina : ottimo sabato in amore per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno sabato 16 marzo è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, soprattutto le predizioni su amore e lavoro per i segni da Bilancia fino a Pesci. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutato questo inizio weekend, non è così? Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti ...

14 marzo : la morte di Stephen Hawking - la nascita di Einstein e tante altre incredibili coincidenze nel giorno del Pi Greco : Un anno fa ci lasciava il geniale fisico statunitense Stephen Hawking, un uomo ‘speciale’ e straordinario la cui vita, a partire dalla nascita avvenuta ad Oxford l’8 gennaio 1942, è stata caratterizzata da una serie di straordinarie coincidenze con la vita di altri grandi scienziati importanti per la storia dell’umanità e in particolare per il progresso della stessa. Si tratta di eventi, fatti, date, che letteralmente ...

14 marzo 2019 - oggi è il “Giorno del Pi greco” : il re dei numeri - una storia millenaria e un futuro cruciale : 1/9 ...

Buongiorno dalla Borsa 14 marzo 2019 : Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,58%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100 , che termina la giornata a 7.256,98 punti. Sui ...

Oroscopo del giorno 15 marzo - ultimi sei segni : spettacolare venerdì a Pesci e Sagittario : L'Oroscopo del giorno venerdì 15 marzo 2019 è pronto a portare ottime novità soprattutto in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati di questo venerdì? Bene, diamo pure inizio alle attesissime anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto in questo fine settimana lavorativo. In questo caso parlando in relazione ai soli sei segni analizzati in questo contesto, ...

Il sesto giorno film stasera in tv 13 marzo : cast - trama - streaming : Il sesto giorno è il film stasera in tv mercoledì 13 marzo 2019 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:45. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il sesto giorno film stasera in tv: cast La regia è di Roger Spottiswoode. Il cast è composto da Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Robert Duvall, Michael Rapaport, Michael Rooker, Sarah Wynter, Wendy ...

Il 14 marzo è il “Giorno del Pi greco” : domani il 31° anniversario della festa del numero più famoso del mondo : 1/9 ...