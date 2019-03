I sondaggi bocciano Toninelli e Grillo

sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza di Luigi Di Maio : Luigi Di Maio viene bocciato completamente dagli italiani come dimostra il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà , su Raitre . In diretta da Serena Bortone Masia mostra una delle domande poste agli ...

Il sondaggio : gli italiani approvano quota 100 e bocciano il reddito di cittadinanza : quota 100 e reddito di cittadinanza sono partiti. Dopo la firma di Mattarella sul 'decretone', il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ma di fatto gli italiani quanto sono d'accordo con ...

sondaggi politici Analisi Politica : troppo costoso - gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza : Sondaggi politici Analisi politici: troppo costoso, gli italiani bocciato il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza è un provvedimento costoso per lo Stato, che non produce gli effetti desiderati per la ripresa dell’economia. A sostenerlo è il 68% degli intervistati in un Sondaggio condotto da Analisi Politica per il quotidiano Libero. La maggioranza degli italiani è perplessa sulle modalità di acquisizione del reddito di ...