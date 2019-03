I candidati del Partito Socialista Italiano al Consiglio regionale di Basilicata nei

Navigator del reddito di cittadinanza - bando in arrivo : attesi 60mila candidati : Da ieri 6 marzo sono ufficialmente partite le domande per poter richiedere il reddito o la pensione di cittadinanza, misura pilastro della manovra finanziaria del governo Conte e misura cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Una delle problematiche più evidenti tra quelle che hanno fatto tanto discutere intorno a questa misura è la figura del Navigator. Si tratta del tutor che dovrebbe assistere i beneficiari del reddito di cittadinanza, ...

Annunciati i nomi dei candidati alla posizione di Direttore Generale della FAO : I paesi membri hanno presentato cinque candidati alla posizione di Direttore/Direttrice Generale della FAO per le elezioni che si terranno a giugno di quest’anno, ha reso noto oggi l’Organizzazione. Le votazioni per il ruolo al vertice dell’Agenzia avranno luogo durante la 41ma sessione della Conferenza della FAO (22-29 giugno 2019, Roma), il massimo organo di governo dell’Organizzazione. Il mandato avrà durata ...

Come la pensano i tre candidati alla segreteria del Pd - per temi : alla vigilia dell'apertura dei gazebo per le primarie del Partito Democratico, i candidati continuano nel confronto a distanza, mentre il faccia a faccia televisivo ha aperto un dibattito tra chi giudica troppo simili tra loro gli argomenti messi in campo da Nicola Zingaretti, Roberto Giachetti e Maurizio Martina. L'AGI ha scelto alcune parole chiave, da 'populisti' a 'enti locali' passando per 'Europa' e - ovviamente - 'Partito Democratico' per ...

La voce della Politica Idea – un'altra Basilicata : presentati progetto e candidati : ... per creare le condizioni di contesto irrinunciabili per rilanciare l'economia meridionale: infrastrutture materiali e immateriali; sicurezza e contrasto alla criminalità; formazione del capitale ...

Sulla patrimoniale i tre candidati alla segreteria del Pd la pensano come il governo : Ho letto alcuni spunti del confronto fra i tre candidati segretari del Pd di oggi. Non entro, come è ovvio perché non è il mio partito, sulle questioni interne al Pd, sui rapporti fra le correnti e sui problemi fra i candidati e i segretari precedenti. Quelle sono questioni che riguardano la loro organizzazione.Tuttavia c'è un punto che mi ha molto colpito, che ha a che fare con la politica, quella vera, e che secondo ...

Primarie Pd - le pagelle del confronto tv : i tre candidati divisi solo da Renzi : Zingaretti autocritico, Giachetti fedele e Martina ambiguo. Come pensano di riportare il Pd al governo? Tutti e tre evitano accuratamente di proporre alleanze politiche

Oggi su Sky TG24 unico confronto tv tra i candidati alle Primarie del PD : Giovedì 28 febbraio alle 13 Sky TG24 ospiterà l’unico confronto fra i candidati alla segreteria del Partito Democratico. Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti si confronteranno negli studi Sky di Roma. L’appuntamento sarà condotto da Fabio Vitale e sarà trasmesso in diretta sui canali 100 e 500 di Sky e, visibile a tutti, sul canale 50 del digitale terrestre. Il confronto sarà poi ...

Matteo Salvini devasta il presidente dell'Anm : 'candidati con la sinistra e fatti eleggere' : ... leggere le parole del presidente dell'Anm, che sicuramente rappresentano una parte di quei pochissimi magistrati di sinistra che fanno più politica che giustizia, sentire che oggi il presidente dell'...

Primarie Pd - ecco le roccaforti dei candidati : la mappa del voto dei circoli per regioni e città : In testa Nicola Zingaretti con il 49,1% seguito da Maurizio Martina con il 35,1 e terzo Roberto Giachetti con l'11,3%. Il primo round del congresso del Pd per eleggere chi guiderà il partito si è ...