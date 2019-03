Hockey ghiaccio | EBEL 2019 | Bolzano cade a Klagenfurt ed ora é sotto 0-3 nella serie

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade al quarto overtime in gara-2 contro il Klagenfurt! : Si è disputata stasera la gara-2 dei quarti di finale del torneo austriaco di EBEL: Bolzano, dopo la sconfitta di mercoledì in casa del Klagenfurt all’overtime, deve arrendersi nuovamente nella partita che passerà alla storia come la più lunga della storia della competizione: quattro supplementari dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. I primi a muovere la retina sono gli ospiti, che aprono le marcature al 4′ con il canadese Andrew ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : ecco i quarti di finale - Val Pusteria se la vedrà con Cortina - Renon con Lubiana - Asiago con Jesenice : Sono stati effettuati i sorteggi per la composizione dei quarti di finale dei playoff di Alps Hockey League 2019. Le quattro squadre che si sono qualificate tramite i pre-playoff, Jesenice, Cortina, Rittner Buam e Lustenau, dovevano essere accoppiate con le teste di serie (che erano già di diritto al turno successivo), ovvero le prime quattro della classifica generale: gli austriaci del Red Bull Juniors, gli sloveni dell’HK Olimpija ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Renon e Cortina approdano ai playoff - Vipiteno e Gherdeina eliminate : Si conclude in maniera agrodolce la serata per le squadre italiane impegnate nei pre-playoff della Alps Hockey League 2019 di Hockey ghiaccio. Chiudono i conti già in gara-2, infatti, Rittner Buam e Cortina, che eliminano rispettivamente Kitzbuhel e Feldkirch, mentre finisce la stagione di Vipiteno e Gherdeina, che chiudono sullo 0-2 contro Jesenice e Lustenau. A questo punto i playoff veri e propri prenderanno il via lunedì con Red Bull ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano lotta ma perde all’overtime gara-1 in casa del Klagenfurt : Sono cominciati stasera i playoff del campionato austriaco di EBEL: Bolzano lotta ma perde gara-1 in casa del Klagenfurt al supplementare dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Si sapeva che sarebbe stata difficile la partita di stasera per le Foxes, un po’ come tutta la serie d’altronde, però la compagine azzurra ha dato filo da torcere agli avversari, dimostrando che possono giocarsela anche nelle prossime partite. Il cambio di coach ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : si apre bene la serie di playoff per Ritten e Cortina - partono male Gherdeina e Vipiteno : Sono iniziati stasera gli scontri ad eliminazione diretta del torneo europeo di Alps League: benone Ritten, vittoriosa tra le mura amiche contro il Kitzbuhel per 6-0, e Cortina, che si impone abbastanza a sorpresa sul campo del Feldkirch per 4-2. Escono invece da gara-1 con le ossa rotte Vipiteno e Gherdeina: i Broncos vengono sconfitti dallo Jesenice per 3-0, mentre i gardenesi sono superati dal Lustenau con il risultato di 6-3. Partiamo dai ...

Hockey ghiaccio : scattano i quarti di finale della EBEL 2019. Bolzano vuole confermare il proprio titolo : Nonostante la notizia bomba della cacciata di coach Kai Suikkanen stia monopolizzando tutta l’attenzione del mondo dell’Hockey ghiaccio italiano, non dobbiamo assolutamente dimenticare che mercoledì prendono il via i quarti di finale playoff della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Si inizia a fare sul serio sul ghiaccio delle arene europee, e Bolzano, nonostante un filotto di cinque ko consecutivi nel Pick Round, vuole ...

Hockey ghiaccio - Alps Hockey League 2019 : iniziano i playoff - il calendario ed il programma completo : Ci siamo! Dopo una lunghissima regular season è tempo di fare sul serio nella Alps Hockey League 2019: iniziano i playoff! Dopo un campionato iniziato il 15 settembre, che ci ha regalato 44 giornate, ora le otto classificate tra il quinto ed il 12esimo posto incroceranno i bastoni per andare a raggiungere i quarti di finale che daranno il via al tabellone che andrà ad eleggere la squadra campione di questa Lega transazionale. Le sfide dei ...

Hockey ghiaccio : Bolzano silura coach Kai Suikkanen - al suo posto Clayton Beddoes! : Una notizia “bomba” scuote il panorama dell‘Hockey su ghiaccio italiano. Dopo una serie di 5 sconfitte consecutive nel Pick Round, primo atto dei playoff della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019, l’HCB Alto Adige Alperia ha comunicato di avere sollevato dall’incarico coach Kai Suikkanen. Davvero un colpo a sensazione, proprio nel bel mezzo della fase clou del campionato. Al suo posto Clayton Beddoes, attuale ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde anche nell’ultima giornata e conclude il Pick Round all’ultimo posto : Si è conclusa stasera la seconda fase del campionato austriaco di EBEL: Bolzano cade anche in casa del Graz per 6-3 e si classifica ultima nel girone di Pick Round. Le Foxes, quindi, andranno incontro ad un quarto di finale molto arduo, anche se non è ancora possibile stabilire la rivale, in quanto bisognerà attendere le scelte delle prime 4 classificate (Vienna, Graz, Klagenfurt e Fahervar AV19). La sfida per la compagine azzurra si mette ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : nell’ultima giornata di regular season vincono Ritten - Asiago e Vipiteno - sconfitte Valpusteria - Cortina - Gherdeina e Milano : Si è conclusa stasera la regular season del torneo europeo di Alps League 2019: il prossimo turno vedrà impegnate le squadre classificate dalla quinta alla dodicesima piazza in campionato, mentre le prime quattro scenderanno in campo nel turno successivo ancora. Il successo più importante di serata l’ottiene Asiago che, vincendo a Kitzbuhel per 6-1, difende il quarto posto dall’attacco dei Rittner Buam, vittoriosi per 3-0 sul campo ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde ancora nella penultima giornata del Pick Round : Si è disputata stasera la nona e penultima giornata del Pick Round di EBEL 2019: Bolzano crolla per la settima volta, in casa per 6-3 contro la capolista Vienna, al nono successo in altrettante partite. Ora in classifica le Foxes scivolano in ultima posizione, scavalcate dagli ungheresi del Fehervar AV19, i quali vincono in casa contro il Graz per 4-1. La partita tra Bolzano e Vienna è davvero senza storia: gli austriaci partono a razzo e ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : vittorie per Vipiteno e Renon - cadono Asiago e Cortina - Fassa torna al successo dopo 19 ko di fila : Tutti in campo per la 43esima e penultima giornata della stagione regolare nella Alps Hockey League 2018/19. Ormai tutto è deciso, rimangono poche cose da delinearsi in classifica, per cui diverse squadre giocano solamente con la testa ai playoff. Vincono Vipiteno e Renon, mentre Fassa torna al successo dopo ben 19 sconfitte di fila. cadono Asiago, Cortina e Gherdeina. EC KAC II – Vipiteno Broncos 0-3. Gli altoatesini dovevano vincere per ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde in rimonta anche a Fehervar e ora la Top4 è sempre più distante : Prosegue il brutto momento dell’HCB Alto Adige Alperia, che cade anche in casa del Fehervar per 4-2, e ora la Top4 del Pick Round dei playoff della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019 si allontana sempre più. Bolzano, infatti, subisce la terza sconfitta consecutiva, e non riesce ad accorciare il gap nei confronti del Red Bull Salisburgo. Il match odierno vedeva impegnata la formazione di Kai Suikkanen (che presentava diverse ...

Hockey ghiaccio - Alps 2019 : Asiago si aggiudica lo scontro diretto con Ritten - colpo di Milano in casa di Vipiteno - vittoria di Valpusteria - Cortina perde ai rigori - disfatta Fassa : Serata ricca di match di Alps League quella di oggi. Su tutti lo scontro diretto per il quarto posto in classifica tra Ritten e Asiago, vinto dagli ospiti con il punteggio di 5-4. L’altro derby di giornata, Vipiteno-Milano, ha visto la clamorosa vittoria dei meneghini per 3-2, che restano penultimi. Valpusteria continua a vincere, stavolta a Kitzbuhel per 4-3 al supplementare. Cortina cede ai rigori con gli austriaci del Feldkirch dopo il ...