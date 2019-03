“Ho lasciato l’Aeronautica per coltivare la terra Mio padre sognava per me il posto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) “Ho deciso di tornare allaperché ci sono nato, perché respiro libertà. Perché il lavoro non è mai uguale, posso gestirlo io e sono vicino alla mia famiglia. Perché il lavoro che avevo prima mi soffocava e mi sembrava inutile”. Denis Carnello ha 35 anni e vive a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Nel 2003 hail suoin Aeronautica per riprendere il vecchio incarico di suo nonno, arrivato dal Nord Italia dopo la bonifica dell’agro pontino per lavorare la. Oggi Denis è impegnato a tempo pieno nella sua attività e non ha rimpianti: “Mioper me ilfisso – racconta –, ma nella vita non c’è solo lo stipendio. Io voglio trasmettere ai miei figli il valore del lavoro”.Denis si sveglia ogni mattina alle 5:30. Poi caffè, i titoli del giornale, controllo mail e via con piante, concimi e acqua. Quand’è che ha capito la prima volta ...

romeoagresti : #Allegri: 'Ho lasciato a casa #Ronaldo, ha giocato tante partite e deve recuperare'. @GoalItalia - _logica_mente_ : @Lu_giWhite “Non ti ho lasciato mai” è possibilmente una delle più brutte mai viste in rapporto all’evidente impegn… - vivodisasuke : @blunemkraz non credo sia così facile, sto a dieta da praticamente un anno dove ho ripreso e lasciato proprio perch… -