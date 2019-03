Guardie Giurate l' Aquila | l' allarme di Romagnuolo | senza stipendio da gennaio mentre il

Eav - stretta per la sicurezza : Guardie Giurate nelle stazioni della Circum : guardie giurate armate nelle stazioni , ripetuti annunci all'utenza e un presidio costante presso l'apposita centrale operativa. Sono le misure adottate dall'Ente autonomo Volturno per rispondere alle ...

Napoli - la marcia delle Guardie Giurate : duemila in corteo fino a piazza Matteotti : Oltre duemila guardie giurate sono partite in corteo da piazza Mancini, a Napoli , nell'ambito dello sciopero nazionale due giornindetto per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. La ...

Milano - assaltano il portavalori con mitra e passamontagna : Guardie Giurate in ginocchio e a mani alzate. Il video : La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano nei confronti di sette persone per l’assalto a un portavalori avvenuto il 10 ottobre 2016 a Bollate, in provincia di Milano, che fruttò un bottino di oltre 4 milioni di euro in gioielli. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano con la collaborazione dei colleghi di Foggia e del gabinetto regionale della Polizia Scientifica del capoluogo ...