Greta Thunberg | Nadia Toffa | ' Usano i bambini per non fare nulla Che vergogna' Pioggia

Greta Thunberg - Nadia Toffa : 'Usano i bimbi per non fare nulla'. Ira web : Invece io penso che questa sana energia debba replicarsi e dilatarsi proprio come è successo oggi in tutto il mondo' . E ancora: ' . Un dibattito che è andato avanti e c'è chi chiede spiegazioni alla ...

Greta Thunberg : "Senza l'Asperger - non avrei lottato così. Lavoro e penso in maniera un po' diversa" : Greta Thunberg ha spiegato che l'impegno che l'ha portata a guidare un movimento giovanile globale contro i cambiamenti climatici nasce anche un po' al disturbo dal quale è affetta, la sindrome di Asperger. "Non credo sarebbe stato possibile senza", ha dichiarato in un'intervista allo Young Post, sito web del South China Morning Post."Lavoro e penso in maniera un po' diversa", ha riconosciuto la 16enne attivista svedese, "mentre era ...

Nadia Toffa commenta la figura di Greta Thunberg. "Usano i bambini per non fare nulla. Vergogna" : "Ho letto questo articolo e sono d'accordo. Usano i bambini per non fare nulla. Che vergogna". Nadia Toffa commenta lo sciopero per il clima e il movimento sollevato da Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, proposta come candidata al Nobel per la pace. Per la conduttrice delle Iene si tratta di una bambina, sfruttata dai potenti. Lo racconta sui social condividendo un articolo del Foglio scritto da Piero Vietti.Ho letto questo articolo e ...

Il marchese Abbate a Radio2 : “Greta Thunberg? Detesto il genere umano - ma non riesco a capire cosa abbia fatto di male questa ragazzina per essere odiata da molti” : Fulvio Abbate è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. Fulvio Abbate ha parlato di Greta Thunberg: “Sinceramente sono sbalordito dalle reazioni che alcuni hanno avuto nei confronti di questa ragazzina. E’ la prova provata che una delle cose più evidenti nel corso degli ultimi anni è il dato dell’antipatia. Io ...

Sapiens - Un solo pianeta. L'effetto Greta Thunberg aiuta un documentario sontuoso : Da quando nella giornata di ieri Greta Thunberg è riuscita a portare milioni di giovani in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, è destinata anche a cambiare inesorabilmente anche la percezione verso i programmi televisivi che parlano di ambiente, che solitamente venivano visti come delle inutili cassandre o forieri di annunci che non destavano chissà quale preoccupazione.Dopo la storica giornata ...

Maria Giovanna Maglie fuori controllo : “Greta Thunberg? L’avrei messa sotto con la macchina”. Critiche sui social : “Battuta che la qualifica” : “Allora, adesso non si può più dire niente di male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di, come si dice?”. Asperger. “Cioè che è malata di autismo. Allora a quel punto, il politically correct e anche il buonsenso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana. L’avrei messa sotto con la macchina“. La giornalista Maria Giovanna Maglie, intervistata durante Un giorno da pecora su Radio 1, ...

Crozza e il discorso sui cambiamenti climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...

Greta Thunberg candidata al Nobel per la Pace : Scorrendo il suo profilo Twitter, si vedono le foto degli studenti che protestano per il clima nel mondo intero.

Rita Pavone si scusa per il tweet su Greta Thunberg : «Non sapevo dell’Asperger» : Rita Pavone torna sui suoi passi. Su Twitter aveva attaccato Greta Thunberg, l’attivista sedicenne svedese che ha ispirato il Global strike for future, scrivendo: «Quella “bimba” con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror…». C’è anche stato chi l’ha appoggiata: il senatore leghista Alberto Bagnai ha commentato: «Lo è». Ma quella frase ha scatenato ...

Chi è davvero Greta Thunberg - simbolo del dello sciopero globale per l'ambiente? : Grazie all'interessamento dei media Greta è divenuta popolare in tutta la Svezia e dopo il suo intervento alla Conferenza sull'ambiente tenuta a Katowice , Polonia,, anche nel resto del mondo. ...

Clima - l’appello della Lav : “Scegliere la dieta vegan come Greta Thunberg” : ”Anche Greta Thunberg è vegana. Seguire il suo esempio, per salvare il Clima, vuol dire anche intervenire sulla nostra alimentazione quotidiana e salvare moltissime vite animali”. Lo sottolinea la Lav che partecipa allo sciopero per il Clima con le sue sedi locali, con lo slogan ”Il Clima lo cambi tu, cambia menù” e distribuendo omaggi 100% vegetali per invitare tutti a ripensare le proprie abitudini alimentari. A ...