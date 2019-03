Greta e il clima | Rossi fa il punto

Solo un paese asfittico e rancoroso può discutere di Greta e non del cambiamento climatico : La questione climatica è importante e urgente perché si basa su una scienza solida e condivisa, non sulla biografia, sulla simpatia, sulle idee di questo o quell'attivista. cambiamento climatico: ...

Clima - Maglie : Greta? Se non fosse malata la metterei sotto con l'auto : “Adesso non si può più dire male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger, cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l'avrei messa sotto con la macchina”. È polemica sulle parole della giornalista Maria Giovanna Maglie che ieri, intervenuta nel programma radiofonico Un giorno da pecora, ha attaccato Greta ...

Clima - Maglie : “Io Greta la metterei sotto con la macchina”. E le arrivano le minacce di morte sui social : “Adesso non si può più dire male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger, cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l’avrei messa sotto con la macchina. Ma non si può dire“. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite ieri a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1, ha risposto così a ...

Clima - Zingaretti : “Ho dedicato la mia vittoria a Greta” - ma il M5S non ci sta e accusa il Pd di opportunismo. Ecco la solita ‘faida all’italiana’ : “Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l’Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto delle Primarie ho dedicato la mia vittoria a Greta Thunberg. C’è un solo modo per essere degni di tanta ...

Crozza e il discorso sui cambiamenti climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...

Clima - Greta : “1 - 4 milioni in 125 Paesi - non è nemmeno l’inizio” : Venerdì sono scesi nelle piazze del mondo oltre 1,4 milioni di studenti in sciopero per il Clima: è l’ultimo aggiornamento sulla mobilitazione reso noto dalla stessa Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha ispirato la campagna globale Fridays for Future. “Oltre 1,4 milioni. 2083 piazze in 125 Paesi in tutti i continenti”, ha scritto in un tweet. “E questo non è nemmeno l’inizio perché abbiamo fatto i ...

Clima : Greta - 'non vogliamo speranze ma vostre azioni' : "Accogliamo con favore l'impegno di migliaia di giovani europei e di tutti quelli che oggi stanno manifestando nel mondo per politiche del Clima ambiziose - ha aggiunto la portavoce dell'Esecutivo Ue ...

Greta - 'clima grande crisi esistenziale' : ANSA, - BRUXELLES, 15 MAR - "Siamo di fronte alla più grande crisi esistenziale che l'umanità abbia mai conosciuto e purtroppo continuiamo a negarla". Così la giovane attivista svedese Greta Thunberg, ...

Clima - l’appello della Lav : “Scegliere la dieta vegan come Greta Thunberg” : ”Anche Greta Thunberg è vegana. Seguire il suo esempio, per salvare il Clima, vuol dire anche intervenire sulla nostra alimentazione quotidiana e salvare moltissime vite animali”. Lo sottolinea la Lav che partecipa allo sciopero per il Clima con le sue sedi locali, con lo slogan ”Il Clima lo cambi tu, cambia menù” e distribuendo omaggi 100% vegetali per invitare tutti a ripensare le proprie abitudini alimentari. A ...

TPI intervista gli studenti che marciano per il clima : 'Greta ci ha convinto perché non ha colore politico' : I ragazzi hanno pensato di non dover per forza avere delle opinioni già costituite per decidere cosa vogliono a riguardo, devono solo pensare alla loro vita, al loro mondo, alla città in cui vivono, ...

Il senso di Greta Thunberg per il clima : Se avessi dei figli/studenti oggi gli direi: scendete in piazza e manifestate.» Ma che cosa ha fatto di concreto, dopo un anno, il sul tema, nonostante la maggiore forza politica che lo supporta ...

La truffa di Greta baby paladina del clima : ... che grattugia di accattivante dovere morale il prendersi un giorno di vacanza da scuola per lottare contro i mali del mondo, pareva brutto farlo di domenica, visto che lei ha 'mitizzato' il venerdì, ...

Greta THUNBERG - LA STUDENTESSA CHE LOTTA PER IL CLIMA/ Giuliano Ferrara 'La detesto' : GRETA THUNBERG è la 16enne STUDENTESSA svedese che sta LOTTAndo per il CLIMA. La giovane sembra dividere l'opinione pubblica